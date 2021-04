Erste Jugendweihen in Nordsachsen verschoben

Eilenburg

In wenigen Wochen stünden unter normalen Umständen die ersten Jugendweihen in den Landkreisen Nordsachsen und Leipzig an: Die Schülerinnen und Schüler der Oberschulen Mockrehna und Falkenhain sollten eigentlich am 24. April im Volkshaus Schildau den traditionellen Schritt in die Erwachsenenwelt machen, doch in Zeiten von Kontaktbeschränkungen und geschlossenen Geschäften ist die Durchführung einer ordentlichen Feierstunde kaum realisierbar. Nach Bekanntwerden der sächsischen Corona-Schutzverordnung, die seit dem 1. April gültig ist, zieht der sächsische Verband für Jugendarbeit und Jugendweihe nun die Reißleine: Die Oberschulen werden die Jugendweihe erst am 3. Juli unter hoffentlich besseren Bedingungen nachholen.

„Wir hangeln uns von Verordnung zu Verordnung“

Die Termine im Mai und Juni – dann feiern unter anderem Eilenburg, Bad Düben und Oschatz – sollen dagegen planmäßig stattfinden. Ob es dabei bleibt, hängt jedoch von den kommenden Corona-Schutzverordnungen ab, wie Maik Scheffler vom Jugendweiheverband erklärt. „Wir hangeln uns sozusagen von Verordnung zu Verordnung. Wir können die Veranstaltungen immer erst dann verschieben, wenn es auch eine rechtliche Grundlage dafür gibt.“ Der Verband sei vertraglich zur Durchführung der Veranstaltungen verpflichtet und könne deshalb nicht einfach alle Veranstaltungen direkt auf den Sommer schieben.

„Im Ernstfall könnten die Teilnehmer ihre Kosten zurückverlangen, und das könnten wir uns nicht leisten“, erklärt Scheffler, Regionalkoordinator für die Region Nordsachsen. „Wir hatten 2020 bereits ein hartes Jahr, deshalb müssen wir uns da unbedingt rechtlich absichern.“ Der Verband hofft, alle Feierstunden in der Region bis zum Ende des Sommers durchführen zu können.

„Von Seiten der Eltern und Feierhäuser gibt es sehr viel Verständnis für die Verschiebungen, nur wenige haben deswegen ihre Teilnahme storniert“, sagt Scheffler. „Trotzdem ist es ein riesiger organisatorischer Aufwand für uns. Auch für die Bands und Tanzgruppen, die seit Jahren bei unseren Feiern auftreten, ist es eine große Herausforderung. Viele können zur Zeit nicht proben oder stehen gar am Rande ihrer Existenz.“

Maximal vier Gäste und negativer Test

2020 konnten die Jugendweihen in Nordsachsen erst im September unter strengen Hygienevorschriften nachgeholt werden. Auch in diesem Jahr gelten für die Feierstunden einige Regeln: „Jeder Teilnehmer darf maximal vier Gäste mitbringen, außerdem wird für die Teilnahme ein tagesaktueller negativer Corona-Test benötigt“, sagt Scheffler. Ob stattdessen auch ein Impfnachweis gelte, werde derzeit noch geprüft.

Abseits der offiziellen Feierstunden wirkt sich die Pandemie auch auf die üblicherweise anschließenden Familienfeiern daheim aus: „Hier setzt sich der Trend aus 2020 fort, dass viele Familien nicht mehr am selben Tag, sondern unabhängig von der offiziellen Jugendweihe feiern.“

Auch Jugendweihen in Delitzsch verschoben

Vor einigen Tagen wurden bereits die Jugendweihen der Delitzscher Schulen verschoben, die vom örtlichen Soziokulturellen Zentrum organisiert werden. „Aufgrund der sich wieder zuspitzenden Corona-Lage und einem bis Ende Mai/Anfang Juni nicht absehbaren Ende der Pandemie sieht sich das SKZ veranlasst, die geplanten Jugendweihefeierstunden in den Oktober zu verlegen“, informieren die Organisatorinnen. Der Vereinsvorstand und die Geschäftsleitung habe sich umgehend um Ausweichtermine bemüht, die Feiern sollen nun am 2. und 9. Oktober stattfinden.

Jugendweihefeiern im Landkreis Nordsachsen 2021 Delitzsch, Bürgerhaus (verschoben), 02. Oktober: Artur-Becker-Oberschule, Pestalozzischule, Erasmus-Schmidt-Schule, Schule „Am Leinepark“ (Krostitz); 09. Oktober: Christian-Gottfried-Ehrenberg-Gymnasium Delitzsch. Eilenburg, Bürgerhaus, 22. Mai: Oberschule Taucha, Geschwister-Scholl-Gymnasium Taucha; 05. Juni: Friedrich-Tschanter-Oberschule, Martin-Rinckart-Gymnasium, Schule „Am Bürgergarten“. Bad Düben, Heide Spa, 19. Juni: Oberschule Bad Düben. Oschatz, Stadthalle, 08. Mai: Oberschule Oschatz. Torgau, Kulturhaus, 22. Mai: Johann-Walter-Gymnasium, Freie Schule Torgau; 5. Juni: Oberschule Nordwest, Katharina-von-Bora-Oberschule Torgau. Schkeuditz, MMC / Globana Modecenter, 29. Mai: Lessing-Oberschule, Maria-Merian-Gymnasium Schkeuditz. Schildau, Volkshaus (verschoben), 03. Juli: Oberschule Mockrehna. Beilrode, Ostelbienhalle, 12. Juni: Oberschule Beilrode.Alle Termine unter Vorbehalt. https://www.jugendweihe-sachsen.de/feiertermine-nordsachsen.html

Von Robin Knies