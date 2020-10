Erste Zugvogeltage am Werbeliner See geplant

Delitzsch

„Aufgrund der hohen Nachfrage an Vogelexkursionen planen wir Mitte November die ersten Zugvogeltage Werbeliner See“, sagt Heike Franke. Sie betreibt zusammen mit Elisabeth Albrecht das Projektbüro des Naturschutzgebiets, das vor nicht einmal einem Jahr seine Arbeit aufnahm.

Der See als Pausen- und Überwinterungsstation

Seither organisierten die Mitarbeiterinnen des Landratsamtes Nordsachsen verschiedene Vorträge und Exkursionen. Und wie es aussieht, werden diese mehr als gut angenommen. Denn für den 17. Oktober laden Franke und Albrecht nun zum ersten „Sonderangebot“ ein. Die Fahrradexkursion „ Zugvogeltage – Werbeliner See!“ soll zwischen 8 und 12 Uhr in das Naturschutzgebiet führen, das ein Eldorado für unzählige Vögel sei, erklärt Heike Franke.

Anzeige

Franka Seidel und Heike Franke (vorn) verantworten seit 1. November 2019 die Öffentlichkeitsarbeit im Naturschutzgebiet rund um den Werbeliner See. Aktuell wird Seidel von Elisabeth Albrecht vertreten. Quelle: Wolfgang Sens

Über 170 verschiedene Arten seien bisher nachgewiesen worden. Ein Großteil der gefiederten Bewohner verrichte ihr Brutgeschäft am See. Andere machen auf ihrem Zugweg in den Süden Station. „Nordische Gänse bleiben länger und verbringen hier den Winter“, sagt Franke. Der zweite Teil der Zugvogeltage findet einen Tag später, am 18. Oktober, zwischen 14 und 18 Uhr statt. Treffpunkt für die kostenfreien Angebote ist jeweils der Parkplatz Zwochau. Mitzubringen sind ein eigenes Fahrrad, wetterfeste Kleidung und Verpflegung.

Exkursion mit den Entdeckern des Delitzscher Wolfsrudels

Am 8. November können sich Interessierte noch einmal auf die Spuren der Wölfe begeben. Die gleichnamige Familien-Exkursion startet ab 10 Uhr mit einem 30-minütigen Vortrag über das Leben der Wölfe und das am See lebende Rudel. Anschließend führt eine rund zweistündige Exkursion in das Naturschutzgebiet.

In der Fotofalle: Einer der beiden Wölfe vom Werbeliner See. Quelle: Landratsamt Nordsachsen

Dort lieferten Jan Schöne und Ullrich Fiedler im Jahr 2018 den ersten Fotonachweis per Wildtierkamera und erforschen und dokumentieren seither das Delitzscher Wolfsrudel. Sie werden die Exkursion auch leiten. Das kostenfreie Angebot ist an Familien mit Kindern ab sieben Jahre gerichtet. Treffpunkt ist das Projektbüro im Begegnungszentrum Zwochau, Hallesche Straße 38. Es sind maximal 20 Teilnehmer zugelassen.

Weitere Informationen und Anmeldung via E-Mail an info@nsgwerbelinersee.de oder telefonisch unter den Rufnummern 0170 5751 509 (oder 510)

Lesen Sie auch

Von mhs