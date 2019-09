Erster Umweltmarsch in Delitzsch hat 50 Teilnehmer

Delitzsch

Beim ersten Umweltmarsch am Freitag in Delitzsch waren circa 50 Teilnehmer dabei. Martina Demitrieff hatte die Demo organisiert und freute sich, dass „doch eine gewisse Masse zusammengekommen“ ist. Schüler und Erwachsene hatten sich auf dem Marktplatz versammelt, bevor es auf den Marsch durch Breite und Eilenburger Straße zum Bahnhof und zurück zum Rossplatz ging.

„Ein Riesenschritt für Delitzsch “

Plakate waren vorbereitet: „Echtes Recycling statt Müllverbrennung“, „Wälder retten unser Klima, nicht eine CO2-Steuer“, „Heimatliebe = deine Umwelt schützen, denn du bist ein Teil davon“, so die Losungen. Thomas Stremlow von der Initiative „Besser Leben in Delitzsch“ nutzte die Gelegenheit, deren Anliegen vorzustellen: „Wir fokussieren uns auf regionalen Naturschutz, regionale Produkte und gesunde Ernährung.“ Er dankte für die Organisation der Veranstaltung. „Das ist ein Riesenschritt für Delitzsch.“ Er forderte mehr Wanderwege, wandte sich gegen Monokultur, Pestizide und kündigte für Oktober die Gründung einer Delitzscher Gruppe des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland ( BUND) an.

Zur Galerie Erstmalig zeigt sich die weltweite Bewegung zur Klimarettung auch in Delitzsch. Circa 50 Aktivisten trafen sich am Freitag auf dem Delitzscher Markt, um zum Demonstrationszug durch die Innenstadt zu starten. Im Anschluss informierten verschiedene Umweltgruppen mit kleinen Ständen auf dem Roßplatz.

Baumfreunde für Wallgraben-Weiden

Auch die Delitzscher Baumfreunde klinkten sich mit ihren Forderungen zum Erhalt der Bäume am Wallgraben ein. An Weiden, die im Zuge der Gewässer-Sanierung gefällt werden sollen, hatten sie weiße Kreuze befestigt. „Wir möchten, dass die Bevölkerung für die künftigen Abschnitte mehr einbezogen wird. Dass wir nicht so überrascht werden wie beim ersten und zweiten Abschnitt“, so Elke Fahr von den Baumfreunden.

Breites Bündnis

Ein Bündnis, zu dem auch die Kirchen gehörten, hatte am Freitag vielerorts in Deutschland zum Klimastreik aufgerufen. Weltweit gingen an diesem Tag Menschen zum „Friday For Future“ auf die Straße. In Delitzsch waren etwa die Hälfte der Teilnehmer Schüler und Schülerinnen. „Es ist uns wichtig und der Direktor hat es genehmigt“, erzählten Justine, Leonie und Selina aus der Erasmus-Schmidt-Oberschule.

Demo und Schule

„Das ist alles geklärt. So dass wir keine Fehlstunden haben. Die Schule liegt uns ja auch am Herzen. Gerade jetzt, in der zehnten Klasse, in der wir uns auf die Prüfungen vorbereiten“, stellte Leon Ewald aus der Artur-Becker-Oberschule fest. „Wir sind auf die Lehrer zugegangen“, erzählt Philipp Nöske. Lehrerin Anka Dreßler ist ebenfalls dabei, aber nicht von Berufs wegen, erklärt sie: „Sondern weil ich das unterstütze.“ Die Schüler konnten selbst entscheiden, sich zu beteiligen. Nicht alle sind mitgekommen. „Wir behandeln das Thema Demokratie auch im Unterricht. Da passt das dazu.“

Weitere Aktionen sollen folgen

Die Demo endete auf dem Rossplatz. Es wurde noch über die verschiedenen Angebote informiert, neue Kontakte geknüpft. „Ja, es hätten gern mehr kommen können. Das war ein Anfang. Das soll keine einmalige Aktion bleiben“, so die 30-jährige Martina Demitrieff. „Ich will, dass meine Kinder Natur noch so erleben können, wie ich sie erlebt habe.“

Von Heike Liesaus