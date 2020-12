Erster Weihnachtsfeiertag: Zahl der Corona-Fälle in Nordsachsen steigt auf 5247

Nordsachsen

Im Landkreis Nordsachsen wurde seit März bei 5247 Einwohnern das Corona-Virus nachgewiesen (Stand: Erster Weihnachtsfeiertag). Im Vergleich zum Vortag kamen damit 128 Fälle dazu. Gleichzeitig gelten andere Betroffene inzwischen nicht mehr als Corona-positiv, so dass am ersten Feiertag noch ganz konkret 1865 Einwohner vom nordsächsischen Gesundheitsamt als aktuell Corona-positiv registriert waren. 91 Todesfälle wurden bisher im Zusammenhang mit Corona gezählt. In einer vom Amt angeordneten häuslichen Quarantäne befinden sich 2872 Einwohner.

In Nordsachsen leben etwa 197 000 Menschen.

Corona-Fälle regional

Region Delitzsch: Corona-Fälle aktuell: 365, Quarantäne aktuell: 568, Todesfälle: 15

Region Eilenburg: Corona-Fälle aktuell: 295, Quarantäne aktuell: 498, Todesfälle: 18

Region Oschatz: Corona-Fälle aktuell: 577, Quarantäne aktuell: 972, Todesfälle: 37

Region Torgau: Corona-Fälle aktuell: 342, Quarantäne aktuell: 600, Todesfälle: 15

Stadt Schkeuditz: Corona-Fälle aktuell: 74, Quarantäne aktuell: 116, Todesfälle: 4

Stadt Taucha: Corona-Fälle aktuell: 89, Quarantäne aktuell: 118, Todesfälle: 2

Zahlreiche Corona-Fälle sind regional noch nicht zugeordnet.

