Erstes Klapptuhlkonzert in Delitzsch erfolgreich

Delitzsch

Das war neu und kam gut an: Live und in Farbe präsentierten sich die Studenten der Theaterakademie Sachsen gemeinsam mit Mitgliedern des Delitzsch Baff Theater e.V. am Freitagabend dem Publikum auf dem ehemaligen Bahnhofsvorplatz in der Anna-Zammert-Straße zum ersten Klappstuhlkonzert.

Auf dem eigens mitgebrachten Gartenstuhl reihten sich die Zuschauer in kleinen Gruppen bei freiem Eintritt aneinander. Kleine Geldbeträge füllten gleichzeitig die aufgestellte Spendenbox. Musical, Theater und Chanson unterhielten die Zuschauer über mehr als zwei Stunden hinweg unter musikalischer Begleitung durch Dozent Stephan Gogolka am Piano und Karolina Trybala mit Gitarre und Gesang. Rund 200 Tickets gingen als Vorbestellung über den Tisch, berichtete die Leiterin Jana Bauke.

Von Alexander Prautzsch