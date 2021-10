Delitzsch

Das neue Schild mit der Aufschrift „Deutsches Rotes Kreuz – Rettungswache“ konnte dieser Tage schon an der sanierten Fassade angeschraubt werden. Aber bevor dahinter wieder bessere Arbeitsbedingungen in der Delitzscher Rettungswache in der Jahnstraße herrschen, müssen die Mitarbeiter erst einmal eine Durststrecke überstehen. Im Gebäude wird seit einigen Monaten angebaut und saniert. Inzwischen steht der Anbau, der sich an die im Jahr 2000 errichtete Rettungswache nahtlos anfügt. In den neuen Mauern werden eine neue Fahrzeuggarage, ein Ausbildungs- und Besprechungsraum sowie ein Umkleideraum für die Mitarbeiter eingerichtet.

Einer der Gründe für die Erweiterung sind die neuen Rettungsfahrzeuge, die mit den Kastenaufbauten bessere Arbeits- und damit Rettungsbedingungen bieten. Sie brauchen mehr Platz und sind auch höher als die alten.

Zudem werden im mittlerweile schon wieder zwei Jahrzehnte alten Teil der Rettungswache sämtliche Fußböden erneuert, die Wände renoviert und Flächen vergrößert. „Aktuell befindet sich die kompletten Maßnahme in den letzten Zügen. Geplant ist, dass die Arbeiten bis Mitte Oktober abgeschlossen sind und die neuen Räumlichkeiten Anfang November an das DRK Delitzsch als Nutzer übergeben werden“, erläutert Falk Prochazka, der Leiter des Sachgebietes Rettungsdienst des Landkreises Nordsachsen.

Rund um die Uhr im Baustellen-Container

Wegen der Bauarbeiten mussten die Mitarbeiter jedoch aus der Rettungswache ausziehen. Dafür sind Container aufgestellt, die nun einen Monat lang als Aufenthalts-, Sanitär- und Umkleideräume dienen. Der für Büroarbeiten nötige Arbeitsplatz ist derzeit in einer der Garagen aufgestellt. Keine einfache Zeit für die Retter. Sie halten sich rund um die Uhr in Zwölf-Stunden-Schichten bereit. Dafür stehen ihnen normalerweise großzügigere Aufenthaltsräume zur Verfügung. In der Container-Variante ist dieser Raum äußerst beschränkt und wenig einladend.

Von Heike Liesaus