Es gibt wieder Termine im Delitzscher Kulturkalender

Delitzsch

Weißer Rauch steigt auf. Es ist die Nebelmaschine der Scooter-Bahn. Auf dem Festplatz am Delitzscher Tiergarten ist dieser Tage Rummel. Schausteller haben ihre Geschäfte für den Sommer-Jahrmarkt aufgebaut. Da gibt es Attraktionen wie die Gaudi-Alm oder Karussells für Kleine, aber auch für Größere. „Kommen Sie. Steigen Sie ein. Sind sie dabei“, tönt es am Hurrican, an dem Mini-Spaces-Shuttles rund um einen Astronauten fliegen. Wo lässt sich’s sonst nach den ereignislosen Lockdown-Monaten in Delitzsch einsteigen und dabei sein?

Lesen Sie auch:

Voriges Jahr: Entspannt bei Peterchen & Paulinchen statt Peter & Paul-Trubel

Leipzigs Inzidenz sinkt auf 3,5 - In Sachsen liegen nur zwei Kreise über 5

Geht Büchner heute? Delitzscher Theater zeigt neues Stück

Am gestrigen Donnerstagabend eröffnete die Altstadtkneipe No. 2 ihre Open-Air-Saison. Ab 16. Juli ist ein dreiwöchiger Konzert-Sommer geplant, unter anderem mit Katja Werker am 17. Juli und den Delitzscher Ölgötzen am 23. Juli.

Leider vollkommen ausverkauft ist das Konzert mit der Mittelalterband Corvus Corax im kleinen Rahmen des Gnaden- und Reiterhofs Hohenossig an diesem Wochenende. Nachdem die Betreiberin Katharina Perutzki in der Lockdown-Zeit mehrere Anläufe gestartet hatte, die Gruppe in irgendeiner Form auftreten zu lassen, klappt es nun endlich.

Freizeittipps für Leipzig und die Region Jetzt anmelden und jeden Donnerstag Empfehlungen für Ausflüge, Radtouren, Restaurants und mehr erhalten. Kostenlos und direkt ins E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Im Alten Ziehwerk an der Eilenburger Chaussee soll in knapp einem Monat wieder gefeiert werden: Am 24. Juli steigt open-air die Summer-Welcome-Back-Party. Manchmal ist es für die Veranstalter schon fast überraschend, dass die Lockdwon-Regelungen nicht mehr gelten. Allerdings ist das „alles offen“ nicht so locker, wie es sich anhört. Es sind weiter Hygiene-Regeln einzuhalten. „Einfach auf die Tanzfläche geht es da leider nicht“, so Mitorganisator Jens Tomaszewski. Die Tanzfläche wird verkleinert, es gibt Abtrennungen, um Abstände einzuhalten. Das habe im vorigen Jahr ganz gut geklappt.

Zwei Wochenenden fürs kleine Fest

Als kleinen Trost statt des abgesagten Peter & Paul-Fest soll es für die Delitzscher Peterchen-&-Paulinchen-Wochenenden vom 2. bis 4. Juli und vom 16. bis 18. Juli geben. Dieses Konzept wurde bereits im vorigen Jahr entwickelt. Was diesmal konkret läuft, steht aber erst in einigen Tagen fest und wird kurzfristig bekannt gegeben. „Wir müssen noch sondieren, was möglich ist“, erklärt Sebastian Krabbes von der Peter & Paul-Veranstaltungs GmbH. Er ist auch sonst in der Veranstaltungs-Branche unterwegs. „Es geht jetzt tatsächlich steil nach oben. Auch viele Firmenevents sind geplant.“ Es sei aber zu befürchten, dass sich der Fachkräftemangel, den die Zwangspause verursachte, in einigen Wochen gravierend auswirkt. Auf alle Fälle soll auch das „Delitzsch strahlt“ am 18. September stattfinden, das die Delitzscher Gewerbetreibenden auf die Beine stellen.

Theater und Schausteller

Fürs Freiluft-Theater-Stück „Leonce und Lena“ ist am Oberen Bahnhof am heutigen Freitag um 20 Uhr Premiere. Weitere Vorstellungen am 26. Juni, 2. und 3. Juli, sowie 9. und 10. Juli. Sitzgelegenheiten müssen selbst mitgebracht werden.

Die Schausteller am Delitzscher Tiergarten-Platz sind noch bis Sonntag da. „Für uns ist es die erste Station“, erzählt Peter Goldberg, der den Zielwurfstand betreut, der zum Familienbetrieb aus Torgau gehört, der unter anderem auch Autoscooter, Schieß- und Losbude mitgebracht hat. Der Sommer-Jahrmarkt hat bis Sonntag jeweils ab 14 Uhr öffnet.

Von Heike Liesaus