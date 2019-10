Ethel Scheffler und Sylke Tannhäuser lesen in Rackwitz

Rackwitz

13 Rackwitzer hat es dann doch in den Bürgertreff am Märchenweg gelockt. Die Bücherei hatte am Dienstag zur Lesung „Kurzkrimis am laufenden Band“ geladen. „Wir freuen uns über jeden Gast“, sagte Sylke Tannhäuser, die gemeinsam mit Ethel Scheffler gekommen war. „Wir haben schon vor 20 Gästen in Sälen gelesen, die für 200 Menschen ausgelegt waren und im Folgejahr, war die Veranstaltung ausverkauft“, machten die Leipziger Autorinnen ihren Zuhörern Mut.

Rackwitzer nutzen Fragestunde

Im Gepäck hatten sie ein circa einstündiges Programm voll mit bitterbösen Pointen, heimtückischen Verbrechen und mysteriösen Orten. Abwechselnd lasen sie aus den im Buchvolk-Verlag erschienenen Anthologien Mords-Sage, Mords-Musik, Mord-Ost und Mords-Ferien. Die vier vorgetragenen Geschichten greifen Sagen und wahre Begebenheiten aus Mitteldeutschland und Sachsen auf, spielen teilweise in Oschatz oder Leipzig und stießen auf das Interesse der wenigen aber gut gelaunten Zuhörer.

Im Anschluss an die Lesung nahmen sich Scheffler und Tannhäuser noch etwas Zeit für Fragen. Die Rackwitzer nutzten die Gelegenheit und wollten mehr zum Schreibprozess, zur Dauer und zur Arbeit mit Verlagen erfahren.

Weitere Lesungen könnten folgen

Der Besuch der Leipziger Autorinnen könnte nun der Auftakt für weitere Lesungen im Rackwitzer Bürgertreff gewesen sein. Möglich geworden war der Kriminachmittag im Rahmen des Projektes „Lesemenü“ durch den Literaturverein FürWort, unterstützt von der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung. Ohne öffentliche Förderung wäre eine derartige Veranstaltung für die durch Steffi Burauen, Uta Mirisch und Sigird Fippel ehrenamtlich geführte Bücherei wohl kaum realisierbar gewesen.

Die Rackwitzer Bücherei im Märchenweg 2 ist zweimal pro Woche, jeweils dienstags und donnerstags, von 14 bis 18 Uhr geöffnet.

Von Mathias Schönknecht