Evangelische Grundschule Delitzsch startet mit Andacht

Delitzsch

Mit Andacht und Abstand ist die evangelische Grundschule Peter und Paul in Delitzsch in das neue Schuljahr gestartet. 83 Kinder, 18 davon sind Erstklässler, die am Samstag ihren Einschulungsgottesdienst erlebten, lernen jetzt an der ersten freien Grundschule der Stadt.

Mit Hygienekonzept, neuen Heften und einer Andacht startete die evangelische Grundschule Peter&Paul in Delitzsch in das neue Schuljahr. Quelle: Christine Jacob

Anzeige

Etwa eine halbe Stunde dauerte die Andacht in der Stadtkirche, danach ging es in das nur wenige Meter entfernte Schulhaus, wo erstmal mit Abstand auf dem Schulhof gefrühstückt wurde, um dann gut gestärkt in den Schultag zu starten. Maske müssen die Kinder nicht tragen, es gibt vier Stammgruppen, die Abstand einhalten. Im Schulhaus sind die Hygienemaßnahmen zur Erinnerung angebracht. Die Kinder wissen aber schon bestens, dass man in die Armbeuge niesen soll und dass die Hände regelmäßig zu waschen sind.

Weitere LVZ+ Artikel

Mit Hygienekonzept, neuen Heften und einer Andacht startete die evangelische Grundschule Peter&Paul in Delitzsch in das neue Schuljahr. Quelle: Christine Jacob

Die Sommerferien wurden genutzt verschiedene Dinge im Schulhaus umzuräumen und Klassenzimmer, unter anderem aber auch die Bibliothek und einen Kunst- und Werkenraum neu oder umzugestalten. Die Eltern halfen fleißig. Neu sind auch eigens für die Grundschule gestaltete Hausaufgaben-, Deutsch- und Mathehefte mit dem allgegenwärtigen Fuchslogo. Sieben Studenten der Unis Leipzig und Halle unterstützen dieses Schuljahr als Praktikanten den Lehrbetrieb. In diesem Schuljahr wird unter anderem an einer Chronik gearbeitet – die evangelische Grundschule eröffnete zwar erst vor drei Jahren, das Schulhaus ist aber fast 200 Jahre.

Von Christine Jacob