Ex-Delitzscher bei Redner-Weltrekord dabei

Delitzsch/Leipzig

Lange lebte er in Delitzsch und ist noch regelmäßig zu Gast bei seiner Familie in der Loberstadt. Jetzt war Patrick Schnelle beim Weltrekord im internationalen Speaker Slam, einem Rednerwettstreit, dabei.

Der 1981 geborene Familienvater lebt seinen Traum. Er will Berufsstartern sowie jungen Familien zeigen, dass „Finanzkram“ durchaus Spaß machen kann, erklärt er seine Motivation. Dabei stellt er Vergleiche zur Veranschaulichung an und war mit solchen Vergleichen nun beim Rednerwettstreit erfolgreich, wo er einerseits die Jury von sich überzeugte und andererseits einen Weltrekord mit aufstellte.

Weltrekord auf zwei Bühnen

Der internationale Speaker Slam fand vor Kurzem in Mastershausen statt, wo mit 88 Teilnehmenden und gleichzeitigen Auftritten auf zwei Bühnen der neue Weltrekord aufgestellt wurde. Patrick Schnelle trägt das nun gerne nach außen, denn er ist überzeugt: „In einer Zeit, in der für viele von uns kurz vor Weihnachten die Stimmung etwas negativ auf den Magen schlägt, möchte ich gern als langjähriger Delitzscher einen positiven Teil beitragen.“

Ein Speaker Slam ist ein Rednerwettstreit. So wie bei den beliebten Poetry Slams um die Wette gereimt oder gerappt wird, messen sich beim Speaker Slam Redner mit ihren persönlichen Themen gegeneinander. Ein Sprecher so wie Patrick Schnelle hat dabei nur vier Minuten Zeit, sein Publikum mitzureißen und zu begeistern. Genau nach vier Minuten wird das Mikrofon abgeschaltet.

Finanzen schmackhaft

Patrick Schnelle überzeugte die Jury mit dem Thema „Wer Backen kann, der kann auch Finanzen“. Er veranschaulichte dabei Finanzthemen anhand von Backrezepten. So lange er in der Finanzplanung tätig sei, sei er ja auch leidenschaftlich gerne in seiner Freizeit am Backen, berichtet Patrick Schnelle und da sei es logisch, das trockene Thema Finanzen schmackhaft und Menschen finanzschlau zu machen.

Patrick Schnelle ist nicht der erste erfolgreiche Speaker der Region, 2019 punktete die ehemalige Dübenerin Madeleine Kühne.

Von cj/lvz