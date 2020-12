Delitzsch

In Delitzsch empfangen immer weniger Menschen die soziale Mindestsicherung. Waren es im Jahr 2010 noch 4213 Personen, sank die Zahl bis 2019 um 1544 auf 2669 Menschen. Das geht aus aktuellen Zahlen hervor, die das sächsische Landesamts für Statistik auf LVZ-Anfrage zur Verfügung stellt.

In den vergangenen knapp zehn Jahren gingen die Zahlen demnach in Delitzsch und im gesamten Freistaat kontinuierlich zurück. Im Vergleich zu 2018 lebten im Vorjahr in Delitzsch noch einmal über 330 Menschen weniger von den Transferleistungen zur Sicherung des grundlegenden Lebensunterhaltes. Die größte Gruppe bleibt dabei nach wie vor die Grundsicherung für Arbeitssuchende. Von den 2152 Personen, die diese Leistung 2019 in Anspruch nahmen, bezogen 1628 Menschen Arbeitslosengeld II und 524 Sozialgeld.

Wenngleich die Zahlen in diesem Bereich konstant sinken, steigen sie bei der Sozialhilfe. Wie die Statistik zeigt, sind immer mehr Delitzscher von Armut im Alter bedroht. Im Bereich Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung stieg die Anzahl von Sozialhilfeempfängern innerhalb von neun Jahren um 72 Personen auf 255 im Vorjahr. Bezogen 2010 noch 76 Menschen Grundsicherung ab dem Eintritt ins Rentenalter, waren es 2019 mit 94 Personen etwa ein Viertel mehr. Ebenso stieg die Anzahl der Personen, die Hilfe zum Lebensunterhalt benötigen von 21 auf 45 Personen.

Delitzsch liegt im sachsenweiten Trend

In ganz Sachsen lebten am Jahresende 2019 298 989 Personen von den sogenannten Mindestsicherungsleistungen. Das waren 28 247 Personen weniger als ein Jahr zuvor und knapp drei Viertel so viele wie noch 2015. Im Landkreis Nordsachsen bezogen zum Ende des Vorjahres 15 045 Menschen die Mindestsicherung. Innerhalb von Sachsen wiesen die Landkreise mit durchschnittlich 6,2 Prozent deutlich niedrigere Mindestsicherungsquoten auf als die kreisfreien Städte (9,5). Eine Ausnahme bildet der Landkreis Görlitz, der mit 8,8 Prozent über der Quote der Stadt Dresden (8,1) liegt.

