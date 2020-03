Experten warnen vor verstopfter Kanalisation durch Ersatz-Toilettenpapier

Nordsachsen/Wölkau

Geeignete Alternativen zum Toilettenpapier bleiben vielerorts ein Thema. Der Abwasserzweckverband Unteres Leinetal, zuständig unter anderem für die Gemeinden Schönwölkau und Löbnitz, gibt nun wichtige Hinweise. Und die Fachleuten warnen auch vor dem Einsatz von Küchenrolle und Zellstofftaschentüchern. Auch diese sollten „möglichst“ nicht in der Toilette entsorgt werden.

Suche nach Alternativen

In der Konsequenz aus Toilettenpapier-Hamsterkäufen „finden aktuell vermehrt Feuchttücher, Zellstofftaschentücher und Küchenrollenpapier ihren Weg in die Toiletten. Als Ersatz für herkömmliches Toilettenpapier, das gerade oftmals nicht zu bekommen ist”, schildert Jakob Reif, Bereichsleiter Abwasser bei der Veolia Wasser GmbH, die im Bereich des Abwasserzweckverbandes Unteres Leinetal unter anderem für den Betrieb der Kläranlagen und des Kanalnetzes zuständig ist. Im Gegensatz zu Toilettenpapier löse sich dieses „nassfeste Papier“ nicht auf und könne so zu Verstopfungen führen – bis hin zu einem Rückstau des Abwassers in der Kanalisation. „Das will sicherlich niemand. Aber die Hamsterkäufe führen leider dazu, dass sich Verbraucher um Alternativen kümmern müssen und dann zum Beispiel zu Feuchttüchern oder Zellstofftaschentüchern greifen.“

Nassfestmittel verwendet

In Küchenrollen und Taschentüchern werden aber sogenannte Nassfestmittel auf Basis von biologisch schwer abbaubaren Polyamid-Epichlorhydrinharzen eingesetzt. Diese Stoffe sorgen dafür, dass Küchenrollen und Taschentücher im Gegensatz zu Toilettenpapier bei der Abwasserbehandlung nicht einfach zerfallen. Diese Produkte überstehen sogar einen Waschgang in der Waschmaschine, informierte auch das Umweltbundesamt.

Jakob Reif: „Wir werden beim Betrieb der Abwasseranlagen durch die gehäufte Nutzung von Ersatz-Toilettenpapier gerade in dieser Zeit vor eine zusätzliche Herausforderung gestellt, die vermeidbar wäre, wenn alle Verbraucher beim Kauf von Toilettenpapier maßvoll wären und sich damit rücksichtsvoll gegenüber ihren Mitmenschen verhalten würden. Der Aufwand, zum Beispiel lahmgelegte Pumpen in den Pumpstationen wieder in Gang zu bringen, ist enorm und zugleich unnötig, wenn man die Toiletten nicht als Mülleimer missbrauchen würde. Das passiert leider immer noch viel zu oft und aus purer Bequemlichkeit.” Oder – in der derzeitigen Krise – weil man keine andere Möglichkeiten gesehen hat.

Appell der Experten

Daher bittet Veolia die Verbraucher um ihre Unterstützung: „Bitte entlasten Sie unsere Fachkräfte, indem Sie keinen Hausmüll, keine Hygieneartikel, keine Feuchttücher und möglichst auch keine Zellstofftaschentücher und Küchenrollen in der Toilette entsorgen“, betont Jakob Reif. „Sie tragen mit Ihrem Verhalten dazu bei, Verstopfungen in Abwasserkanälen zu vermeiden.“

Von LVZ