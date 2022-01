Explodierte Autowerkstatt in Krensitz funktioniert wieder

Krensitz

Hell, freundlich, neu und modern, so präsentiert sich die VRS Autowerkstatt heute. Kfz-Meister Markus Voigt (47) hat ein breites Grinsen im Gesicht. Denn er, seine Frau, eine Geselle und ein weiterer Servicemitarbeiter haben wieder eine Zukunft.

Was war passiert?

Das sah vor knapp drei Jahren und in den folgenden Monaten noch ganz anders aus: Im Krostitzer Ortsteil Krensitz kam es am 3. April 2019 bei der VRS Fahrzeugtechnik in einem Flachbau bei der Reparatur eines Gastanks an einem Pkw zu einer Explosion, bei der ein Teil des Flachbaus einstürzte. Markus Voigt, der Chef des Unternehmens, und sein Geselle (23) waren bei dem Unglück verletzt worden. Die Gebäude mussten nach der Explosion völlig abgetragen werden.

Explosion ist Geschichte

Heute ist die Explosion Geschichte. In der Werkstatt stehen Autos, davor weitere, die auf Reparaturen oder Serviceleistungen warten. Seit einem Jahr steht die neue Halle und wurde seitdem Stück für Stück eingerichtet und ausgebaut. Stolz zeigt Markus Voigt auch die Küche in der gerade der Kaffeeautomat arbeitet, Aufenthaltsraum und Sanitärbereich.

Die Eröffnungs-Dankeschön-Feier liegt coronabedingt auf Eis, soll aber nachgeholt werden. „Das bin ich den ganzen Leuten schuldig, die mich hier unterstützt haben, ohne die ich es nie geschafft hätte“, sagt der Chef heute.

Zwei Jahre im Zeitraffer

Hinter dem Meister liegt eine lange und schwierige Leidenszeit. Der Abriss nach der Explosion war eine Meisterleistung, nach nur sieben Tagen war das Grundstück besenrein. Die LVZ traf an diesem Tag einen sehr hoffnungsvollen Inhaber an: „Was hier am Wochenende los war, ist einfach genial. Ich bedanke mich bei allen Kunden, Freunden und Helfern. Die Entsorger Melosch, Otto und WKE haben sofort reagiert und blitzschnell geholfen und Container aufgestellt. Aber auch die Firmen MEK und Probst haben zwei Bagger mit Besatzung anrollen lassen, damit es hier vorwärts geht, danke!“, so Voigt nur wenige Tage nach dem Unglück.

Nachdem alles bereinigt war wurde die Halle gesichert und der Notbetrieb der Werkstatt organisiert. Die Kunden sind ihm treu geblieben. Nach der Beantragung ging es an den Neuaufbau. Auf Papier entstanden Bleistiftzeichnungen, wie es einmal aussehen soll. „Ich kann heute einschätzen, dass das Bauamt des Landratsamtes eine relativ zügige Genehmigung durchgezogen hat. Da war ich mal anderer Meinung. Aber bei den Standards und Richtlinien und Paragrafen und anderen Dingen die beachtet werden müssen, war das schon schnell. Es gibt mehr Vorschriften als Meter zum Mond.“

Arbeit wie in der Ernte

Immer wieder bedankt sich Voigt bei Freunden, Helfern und Firmen, bei seinem Schwiegervater welche ihm zur Seite standen und stehen. Lieferanten haben zum Beispiel Maschinen, Werkzeuge und Leihtechnik zu günstigeren Preisen angeboten. Seine Frau kommt in die Werkstatt, er nimmt sie in den Arm: „Ohne meine Frau, hätte ich das nicht durchgestanden und geschafft. Ich bin ihr sehr dankbar“. Und er freut sich, dass er inzwischen wieder „Arbeit wie in der Ernte hat“. Und der neue Geselle, Ingo Gutowski, sei ein „Glücksgriff, der sich zu 100 Prozent mit seiner Arbeit identifiziert und seine Arbeit macht, als wäre es seine Firma.“

Pfarrer besuchen Werkstatt

Und noch etwas bleibt in Erinnerung: „Ich war völlig überrascht und beeindruckt, dass mich Pfarrer aus der Umgebung besucht haben. Sie hatten von meinem Unglück in der LVZ gelesen und sich bei mir bedankt, für meine optimistische Grundeinstellung und für den schönen Artikel, der viel Mut und Hoffnung symbolisieren würde“, so der 47-Jährige.

Heute sagt Markus Voigt: „Schön, dass wir das Unglück überlebt haben. Gut, dass wir den Blick nach vorn gerichtet und nie aufgegeben haben. Mit viel Willen und Optimismus haben wir unsere Zukunft gesichert.“ Voigt muss weitermachen, der nächste Kunde rollt auf den Hof.

Von Frank Pfütze