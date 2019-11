FDP gründet Ortsgruppe in Krostitz

Krostitz

Die Krostitzer Gemeinderatswahl war ein Meilenstein. Die FDP hatte sich erstmals seit langem um die Plätze beworben und ist nun gleich mit zwei ihrer drei Kandidaten in dem Gremium vertreten. Auch für die Bürgermeisterwahl war Frank Schenker als Kandidat aufgestellt worden, der sich im Mittelfeld platzierte. Nun gründeten die Liberalen der Brauereigemeinde eine eigene Ortsgruppe. Sieben Mitglieder sind dabei. Vorsitzender ist Michael Kloss. Der 57-jährige Geschäftsführer einer Gebäudereinigung ist bereits seit 16 Jahren Mitglied der FDP, aber erst vor einiger Zeit nach Krostitz gezogen. Gerlinde Menzel (65, Rentnerin) aus Hohenroda fungiert als Schatzmeisterin. Stellvertretender Vorsitzender ist Frank Schenker (47, Controller). Zur neuen Orts-Gruppe gehört unter anderem der Rechtsanwalt Jörg Döring, der Gemeinderat und zudem Mitglied der FDP-Fraktion im Kreistag ist.

Für Krostitz und Umgebung

Die Gruppe ist nicht allein für Krostitz, sondern auch für die Umgebung da. Sie schließt Schönwölkau und Rackwitz mit ein.

Liberale Werte und Nachhaltigkeit

Die Krostitzer Liberalen haben ihre Ziele bereits vor den Gemeinderatswahlen formuliert. Dazu gehört es, für maximale Transparenz bei Entscheidungen in der Gemeinde zu sorgen. Es sollen liberale Werte vertreten werden und dabei der Blick auf Nachhaltigkeit und Umweltschutz gelenkt werden. „ Krostitz soll sich weiter positiv entwickeln“, fasst es Thomas Beyer, der zweite der FDP-Gemeinderäte zusammen. „Eines unserer Ziele ist auch, so bald als möglich das Erstellen eines Gemeindeentwicklungsplans mit Beteiligung der Bürger in Gang zu bringen. Definitiv wollen wir den Bürgermeister und die Gemeinderäte unterstützen.“

Von Heike Liesaus