Delitzsch

Die Kliniken Delitzsch und Eilenburg suchen ab sofort junge Menschen, die ab dem 1. September ein Freiwilliges Soziales Jahr ( FSJ) absolvieren möchten. Das Krankenhaus lädt dazu am 2. Juli zu einer Informationsveranstaltung in die Cafeteria der Klinik Delitzsch ein. Ab 13.30 Uhr sollen Interessenten dann alle Infos zu den Inhalten der Tätigkeit bekommen.

Verantwortungsvolle Aufgaben

Wie Krankenhaussprecher Tobias Kirchner mitteilt, wird das FSJ im Bereich Pflege- und Transferdienst stattfinden. Dazu gehöre, den Pflegekräften zu assistieren, Blutzuckermessungen durchzuführen, bei ärztlichen Untersuchungen zu assistieren, Patienten zu beschäftigen und zu unterhalten, Boten-, Hol- und Bringedienste zu übernehmen, desinfizierende Maßnahmen im Patientenzimmer durchzuführen.

25 Seminartage inklusive

„Zum FSJ gehören außerdem 25 Seminartage, die in Kooperation mit dem ASB Dresden an verschiedenen Standorten durchgeführt werden“, sagt Kirchner. Die Seminare seien neben der praktischen Arbeit in den Einsatzstellen ein fester Bestandteil eines Freiwilligendienstes und dienen der persönlichen und fachlichen Weiterbildung, aber auch dem Austausch mit anderen Freiwilligen. „Dort können die Teilnehmer lernen, was während des Freiwilligendienstes oder für ihr späteres Leben wichtig sein kann. Dazu gehören beispielsweise Erste-Hilfe-Kurse, Themen wie Umgang mit Patienten, Stresssituationen und Verantwortung, Erlebnispädagogik, Kommunikationstraining und politische Bildung.“

Für 16- bis 26-Jährige

Angesprochen sind junge Menschen, die eine bestimmte Zeit bis zum Beginn einer Ausbildung oder eines Studiums überbrücken müssen oder eine Auszeit nehmen möchten, um sich beruflich zu orientieren und sozial zu engagieren, sagt Kirchner. Ein FSJ können Personen im Alter von 16 bis 26 Jahren für einen Zeitraum von mindestens 6 bis maximal 18 Monate absolvieren. Während dieser Zeit wird ein monatliches Taschengeld gezahlt, erklärt der Krankenhaussprecher.

Interessierte sollten sich für die Veranstaltung bis spätestens 28. Juni per Email an

personal@kkh-delitzsch-gmbh.de oder telefonisch unter 034202 767142 anmelden. Darüber hinaus werden Interessenten für den Bundesfreiwilligendienst gesucht. Weitere Informationen unter www.klinik-delitzsch.de

Von Mathias Schönknecht