Fachkräfte aus dem Ausland? Neue Wege für Delitzscher Firmen

Etwa 60 Prozent aller in der Region um Delitzsch ausgeschriebenen Berufe sind laut Zahlen des Instituts der deutschen Wirtschaft schwer zu besetzen. Wie es dennoch funktionieren kann, damit beschäftigte sich der Delitzscher Unternehmerabend.

Sarah Pierenkemper ist Economist für Fachkräftesicherung am Institut der deutschen Wirtschaft in Köln. In Delitzsch informierte sie darüber, wie regionale Unternehmen Arbeitskräfte aus dem Ausland gewinnen können. Quelle: Mathias Schönknecht