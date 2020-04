Rackwitz

Ein Fußgänger und sein Hund wurden bei einem Unfall Montagabend im Rackwitzer Ortsteil Podelwitz verletzt – der Unfallverursacher fuhr einfach weg. Dabei handelte sich um den Fahrer eines Motorrades, der gegen 22.20 Uhr aus Richtung Rackwitz kommend in Richtung Podelwitz unterwegs war. In einer Linkskurve stürzte der Kradfahrer aus unbekannten Gründen, informierte am Dienstag die Pressestelle der Polizeidirektion Leipzig.

Hinterrad trifft den Fußgänger auf dem Gehweg

Das Motorrad rutschte infolge des Sturzes über die Fahrbahn weiter auf den Gehweg und kollidierte dort mit einem Fußgänger. Getroffen vom rutschenden Hinterrad des Motorrades, stürzte der 37-Jährige. Mit Verletzungen am Kopf wurde er zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär behandelt. Der Mann war mit seinem Hund unterwegs. Das Tier wurde ebenfalls verletzt und musste medizinisch in einer Tierklinik versorgt werden.

Polizei sucht Zeugen

Der Kradfahrer fragte nach seinem Sturz kurz bei dem Verletzten nach, ob es ihm gut gehe und setzte danach seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Beim Motorrad soll es sich um eine Crossmaschine gehandelt haben, diese war Zeugen zufolge lautstark hörbar.

Der Verkehrsunfalldienst hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zum Fahrer, zum Motorrad und zum Unfallhergang machen können. Diese werden gebeten, sich an die Verkehrspolizeiinspektion Leipzig, Schongauerstraße 13 in Leipzig zu wenden, Telefon 0341 2552851 (tagsüber) sonst 2552910.

