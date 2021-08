Rackwitz

Am Donnerstag gegen 22.40 Uhr rief eine Zeugin am späten Abend die Polizei und gab an, dass sie einen Mann bei einem Fahrraddiebstahl beobachte. Die Beamten kamen zum Ort und stellten den Tatverdächtigen (21), der zuvor mit einem Gegenstand das Schloss eines Fahrrads zerstört hatte. Die Beamten stellten das Fahrrad sicher und entließen den 21-Jährigen nach den polizeilichen Maßnahmen. Er muss sich nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls verantworten.

Von lvz