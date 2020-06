Delitzsch

Zu einem Unfall kam es am Montagabend, kurz nach 19 Uhr, auf der Bundesstraße 183a bei Delitzsch. Ein 30 Jahre alter Fahrradfahrer war dort aus Richtung Bad Düben kommend in Richtung Delitzsch unterwegs, berichtete die Polizei. Als ein 38 Jahre alter Skoda-Fahrer auf der linken Fahrspur an ihm vorbeifahren wollte, habe der Radfahrer plötzlich ohne den nachfolgenden Verkehr zu beachten die Fahrspur von rechts nach links gewechselt. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem ein Gesamtsachschaden in Höhe von 2000 Euro entstand.

Alkohol und Cannabis

Laut Polizei stellte sich später heraus, dass der Radfahrer unter Einfluss von Alkohol – gemessen wurden 0,64 Promille – stand. Zudem reagierte ein Drogentest positiv auf Cannabis. Gegen den Mann wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

