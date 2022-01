Delitzsch

Dass es nicht mal „einfach so“ an den Werbeliner See in Delitzsch geht, ist nicht nur im Naturschutz des Areals begründet. Auch dass es Schranken gibt, die den Zugang zum See erschweren, ist jetzt in der Kritik.

Parkplatz benachteiligt

So ist der Zugang zu den Rollstuhlparkplätzen ebenso nicht einfach möglich. Die Parkplätze für Menschen mit Gehbehinderung liegen zwar sehr viel näher am See als der Hauptparkplatz. Seit ein paar Jahren aber gibt es davor eine Schranke, die vor unsachgemäßem Gebrauch des Areals schützen soll.

Für Menschen mit Behinderung erschwert sich der Weg damit, statt nah dran am See müssen sie ebenfalls weit weg parken. Die Anregung: Die Schranke mit einem Euro-Schloss ausstatten. Der Euro-Schlüssel wurde eigens entwickelt, um in zehntausende Schlösser zu passen und so Menschen mit Behinderung einen freien Zugang zum Beispiel zu Raststätten zu ermöglichen.

Tatsächlich beabsichtigt der Landkreis, ein Schließsystem an den Schranken beziehungsweise Toren rund um den Werbeliner See einzurichten, wie Antje Brumm, die Leiterin des Umweltamts Nordsachsen auf LVZ-Anfrage erklärt. Dazu habe es in den vergangenen Monaten unter anderem Abstimmungen mit den Kommunen gegeben.

Zugang für Feuerwehr und Co.

Es sollen Schlüsseltresore angebracht werden, die den Rettungskräften, der Feuerwehr, der Polizei, dem Flächeneigentümer und den weiteren dazu Berechtigten den Zugang zum Gebiet ermöglichen. Die Maßnahme soll laut Landkreis bereits im ersten Quartal dieses Jahres umgesetzt werden.

Für Menschen mit Behinderung wird es jedoch keinen gesonderten Zugang geben: „Die Ausgabe von Schlüsseln an Einzelpersonen ist nicht vorgesehen“, heißt es dazu aus dem Landratsamt und weiter: „Wir möchten darauf hinweisen, dass der Werbeliner See für Menschen mit Behinderung besonders gut über den Parkplatz Brodenaundorf zu erreichen ist.“

Von Christine Jacob