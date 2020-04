Falsch geparkt am Delitzscher Markt und nun ins Gefängnis?

Delitzsch

Es fing mit einem Strafzettel an: 20 Euro sollte Katrin Ahmadi zahlen, weil sie am Delitzscher Markt falsch parkte. Der Übergang zwischen Straßen- und Fußgängerbereich ist gegenüber der Sparkasse tatsächlich schwer und nur an der unterschiedlichen Struktur des Pflasters auszumachen. Doch sie versäumte es auch, Widerspruch einzulegen. Ein Fehler, gibt sie zu. Mit den Mahngebühren ist der Betrag, den die Stadt Delitzsch einfordert, auf 53 Euro gewachsen. Inzwischen ging die Sache auch vors Amtsgericht Eilenburg. Das droht Erzwingungshaft an, sollte der aufgelaufenen Betrag nicht gezahlt werden. „Dabei habe ich dargelegt, dass ich zahlungsunfähig bin“, so die 51-Jährige. Sie hat als selbstständige Kartenlegerin nur ein geringes Einkommen. Außerdem könnte sie nicht ins Gefängnis, sie habe Haustiere zu versorgen. Diese würden ohne sie verhungern. Die Stadt hatte auch die Möglichkeit der Ratenzahlungen angeboten. Doch Katrin Ahmadi reagierte ihrerseits mit einer Anzeige. „Das ist Nötigung. Ich stehe komplett ohne Geld da.“ Geld, das ein Mensch zum Leben braucht, könne ihm nicht für Strafzahlungen abgenommen werden.

Beraterin empfiehlt Ratenzahlung

Gibt es tatsächlich Chancen, dass ein Bußgeld wegen Zahlungsunfähigkeit nicht gezahlt werden muss? Sylke Kistler von der Schuldnerberatung der Arbeiterwohlfahrt ( Awo) Nordsachsen, die inzwischen mehr als 20 Jahre Erfahrung mit der Materie hat, sieht da keinen Weg: „Straf- und Bußgelder müssen immer bezahlt werden.“ Selbst ein Gang zum Anwalt würde ohne Prozesskostenhilfe die Angelegenheit nur noch teurer machen. Sie rät zu Ratenzahlungen. Der Regelsatz des Arbeitslosengeldes II sehe ja auch weder Auto noch Haustiere vor. Wird nicht gezahlt, sei es sehr wahrscheinlich, dass die Androhung der Haft umgesetzt wird. Und die Schulden, die aus dem Bußgeldverfahren entstanden sind, wären dann immer noch nicht getilgt.

Von Heike Liesaus