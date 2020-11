Mügeln

Wir sind dafür da, den Menschen Freude zu bereiten“, sagt Maria Pönitz. Sie gehört zur sechsten Generation der Schaustellerfamilie aus Mügeln. Und um über die aktuell sehr schwierige Zeit zu kommen, hat sie sich zusammen mit ihrer Familie – Bruder Robert, Mutter Sylvia und Vater Steffen – etwas einfallen lassen. Voraussichtlich bis zum 29. November heißt es nun jeden Freitag, Samstag und Sonntag von 15 bis 20 Uhr: „Die Mügelner Schausteller-Familie Pönitz lädt zum Hofverkauf in der Mühlgasse 2 in Mügeln ein.“ Dort gibt es dann Leckereien von Crépes und diversen XXL Burgern (zum Beispiel Pulled Pork) bis Knobibrot, Schokofrüchte und noch einiges mehr zum Mitnehmen.

Idee aus der Not heraus geboren

Die Idee wurde aus der Not heraus geboren. Schon zuvor war die Familie wegen der Corona-Beschränkungen nicht mehr als Schausteller unterwegs. „Aber wir hatten noch das zweite Standbein, die Kneipe ,Zur letzten Instanz’. Doch auch die mussten wir ab dem 2. November schließen. Daher kam die Idee mit dem Hofverkauf“, erklärt Sylvia Pönitz. Zwei Hütten stehen nun auf dem Gelände. Sie wurden von Vater und Tochter selbst gebaut. Jetzt sind alle gespannt darauf, wie der Hofverkauf bei den Leuten ankommen wird.

Anzeige

Historisches Bild des Karussells der Schaustellerfamilie. Quelle: privat

Die Geschichte der Schaustellerfamilie ist lang – 155 Jahre, um genau zu sein. Denn im Jahr 1865 erfolgte die erste Erwähnung in der Kirchenchronik von Altmügeln, wo Carl Gottlieb Auerbach – Bäckermeister aus Glossen – mit seiner Frau Wilhelmine für drei Taler auf dem Stoppelmarkt in Mügeln Bier verkaufte. Dies war der Grundstein des Familiengeschäfts.

1922 Kettenflieger gekauft

Rosa Auerbach beim Karussell. Quelle: privat

Auerbachs Sohn Paul war Karussellbesitzer. Mit seiner Frau Clara waren sie die zweite Generation von Schaustellern. Die dritte Generation war dann Rosa Auerbach, die Paul Pönitz aus Schrebitz heiratete. Sie kauften sich um 1922 einen Kettenflieger von der Firma Bothmann. Dieser Kettenflieger geht heute noch auf Reisen. Sie bereisten unter anderem die Dresdner Vogelwiese, den Lorenzmarkt und den Altmügelner Stoppelmarkt. Zwei ihrer Söhne, Christian und Arndt, traten in ihre Fußstapfen.

1970 begannen dann Arndt Pönitz und seine Frau Brigitte mit der Übernahme der „Blauen Fahrt“ von Rosa. Später kam noch ein Automatenwagen hinzu, der in den 70ern und 80ern betrieben wurde. Ab jetzt reisten sie mit Automaten und der „Blauen Fahrt – Hit 2000“. 1991 kam eine Kinderdoppelschleife hinzu. 1994 kauften sie den neuen „American High Striker“ aus Las Vegas. Arndt restaurierte zudem den Kettenflieger sowie den „Hau den Lukas“ und nahm sie beide wieder in Betrieb.

„Im Wohnwagen geboren“

Und schließlich begann auch die Geschichte von Sylvia Pönitz: „Schausteller werden im Wohnwagen geboren und wollen darin sterben.“ Sie verließ nur kurz das Schausteller-Dasein, um in Dresden eine Lehre als Köchin zu absolvieren, und kam schließlich wieder zurück. 1981 traf sie ihren späteren Mann Steffen. Er war eigentlich Montageschlosser, hatte jedoch einen Schaustellersohn kennengelernt. Auf der Kleinmesse in Leipzig hatte er sich mit dem „Schaustellervirus infiziert“ und somit seine Bestimmung gefunden. Darüber hat er dann auch seine heutige Frau kennengelernt.

Sylvia und Steffen Pönitz in der selbst gebauten Hütte. Quelle: Kristin Engel

Sylvia Pönitz machte sich 1989 mit dem Schaustellergewerbe selbstständig. „Damals gab es noch nicht alles in Hülle und Fülle wie heute.“ Im Juli hatte sie mit Zuckerwatte und dem kleinen Kinderhängekarussell begonnen. „Zuckerwatte, kandierte Äpfel und Bonbons hatten wir im Angebot.“ Gerne erinnert sich die Familie an vergangene Zeiten zurück. „Früher gab es noch nicht so viele andere Unterhaltungsprogramme. Die Leute waren immer froh, wenn Schausteller in ihr Dorf kamen. Sie hatten ihr Geld lange gesammelt, um die Fahrgeräte nutzen zu können. Früher gab es ein großes Fest, zu dem viele Leute kamen. Heute gibt es überall viele kleine. Heute sind die Zeiten schwerer – auch ohne Corona“, sagt Steffen Pönitz. Dennoch lieben sie das Leben als Schausteller. Auch die beiden Kinder sind mit im Boot.

Ein Lächeln für die Kinder

„Das Beste an diesem Beruf ist es, wenn man den Kindern in ihre Gesichter blicken kann und sie vor Freude strahlen. Da wir auch noch die historischen Karussells haben, ist es auch schon oft vorgekommen, dass die Eltern zu uns gesagt haben: ‚Auf diesem Karussell bin ich bereits als Kind gefahren.‘ Unser Job ist es, den Menschen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern“, so Sylvia Pönitz.

Mittlerweile hat die Familie ein nostalgisches Kettenkarussell, eine moderne Kinderdoppelschleife auf zwei Etagen, ein etwa 100 Jahre altes Kinderkettenkarussell und eine Eisenbahn für Kinder. „Wir könnten einen ganzen Platz alleine gestalten. Als Schausteller muss man flexibel sein und sich anpassen“, sagt Steffen Pönitz.

Auch im Zweiten Weltkrieg das Karussell aufgebaut

Am 16. Dezember 2019 waren sie zum letzten Mal als Schausteller unterwegs. Zwischen März und Dezember ist die Schaustellerfamilie sonst immer auf um die 16 bis 20 Plätzen präsent. In diesem Jahr waren es null. „Damit, dass sich die schwere Zeit so lange hinzieht, hat wohl niemand gerechnet. Das hat unsere Familie in den ganzen 155 Jahren noch nicht erlebt. Selbst im Zweiten Weltkrieg wurde das Karussell aufgebaut, um die Kinder zu erfreuen“, sagt Sylvia Pönitz.

Dennoch lassen sie sich nicht unterkriegen. Im Gegenteil. Es schweißt die Familie noch enger zusammen. Dadurch entstehen tolle Ideen wie der Hofverkauf. Bereits am vergangenen Wochenende ging es los. Nun sollen noch einige Wochenenden mehr folgen, um den Leuten ein wenig Freude zu bereiten und vielleicht auch, um trotz der vielen abgesagte Weihnachtsmärkte auf die Weihnachtszeit einzustimmen.

Von Kristin Engel