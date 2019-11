Fasching kehrt nach Brinnis zurück

Brinnis

Die Termine sind schon fast ausgebucht, der Fasching kehrt mit Erfolg zurück nach Brinnis. Nach mehr als einem Jahrzehnt hat der Lindenhayn Brinniser Carnevalsclub (LBC) wieder seine eigentliche Heimat, das einstige Gasthaus Schuster zurück.

LBC kehrt in seine Heimat zurück

Das Gasthaus wird seit einiger Zeit von einem jungen Paar saniert und zu neuem Leben erweckt. Und wenngleich Bauherr Daniel Eichler (29) eigentlich nicht zu einem vollkommenen Wirt werden wollte, finden und fanden bereits einige Feiern und Veranstaltungen in dem Gasthaus statt, wurden schon so manche Geburtstage gefeiert und stehen nun auch öffentliche Termine an. So wird es zwar keinen kompletten gastronomischen Betrieb mit regulärem Tagesgeschäft geben, doch für LBC und Co. stehen die Türen offen.

Der Carnevalsclub ist hellauf begeistert vom frischen Wind im Gasthaus. Nicht mehr im Leinesaal im Schönwölkauer Ortsteil Badrina, sondern im Vereinsnamen präsentierten Brinnis wird gefeiert. „Fasching wieder in Schuster’s Haus, unser Dorf feiert in Saus und Braus“, lautet daher das Motto des LBC.

Am 19. Januar gibt es im Brinniser Gasthaus die erste von vier LBC-Veranstaltungen, die beiden Abendveranstaltungen am 1. und 8. Februar 2020 sind bereits ausverkauft, es soll wieder einen Shuttle-Verkehr geben. Der Kinderfasching findet am 2. Februar statt – Karten dafür können vor Ort erworben werden.

LBC hilft den neuen Gasthausbesitzern

Tina Markowski und Daniel Eichler beleben das Gasthaus in Brinnis wieder, im Hintergrund der legendäre Kronleuchter Quelle: Wolfgang Sens

Noch bis 2003 wurde das Gasthaus von den Schusters aus Brinnis geführt. 1518 wurde es das erste Mal urkundlich erwähnt. In dem um 1900 erbauten Saal kennt man vor allem den mächtigen und legendären Kronleuchter von etwa vier Metern Länge. Daniel Eichler und seine Lebensgefährtin Tina Markowski wollen später auch selbst in dem Gasthaus leben. Zunächst werden vor allem die Veranstaltungsräume hergerichtet, der private Wohnraum wird aber ebenfalls in Angriff genommen. Bei den Eigenleistungen helfen Freunde und Familie – und auch der LBC hat schon kräftig mit angepackt.

Kartenbestellungen unter Lindenhayn. Brinnis.Carnevalsclub@googlemail.com

Von Christine Jacob