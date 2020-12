Das Landratsamt Nordsachsen ist von der Resonanz überwältigt. 30 Freiwillige meldeten sich bereits kurz nach dem Aufruf und bekundeten ihre Bereitschaft, in stark von der Pandemie betroffenen Einrichtungen auszuhelfen. Besonders in Delitzsch sei der Bedarf hoch. Eine in der Stadt aufkommende Meldung, entkräftet der Landkreis sofort.