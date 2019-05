Krostitz

Wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt nun die Polizei nach zwei Vorfällen am Himmelfahrtstag in Krostitz, wo im Rahmen des Brauereifestes eine große Männertagsparty stattfand. Wie die Polizei berichtete, befanden sich gegen 18.30 Uhr mehrere Feiernde auf dem Heimweg, als sie von ihnen unbekannten Personen angepöbelt wurden. Doch dabei sei es nicht geblieben: Die Täter hätten zwei der Feiernden mit der Faust ins Gesicht geschlagen, so die Polizei weiter. Die Opfer – 17 und 32 Jahre alt – erlitten dadurch Schmerzen. Als die Polizei eintraf, flüchteten die Angreifer in unbekannte Richtung.

Zweiter Vorfall

Wenig später kam es zu einem zweiten Vorfall. Gegen 20 Uhr schlugen die Täter auf zwei weitere Opfer ein. Dabei brachen sie einem 34 Jahre alten Mann die Nase und schlugen einem 32-Jährigen vier Zähne aus. Der 32-Jährige musste im Krankenhaus stationär behandelt werden. Diesmal hatte die Polizei jedoch Erfolg: Sie ergriff einen 16-, einen 17- sowie einen 23-Jährigen, die auch der vorangegangenen Körperverletzung verdächtig sind. Sie müssen sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.

Von lvz