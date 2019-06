Krostitz

Die Rauchwolke war weit übers Land zu sehen. An der S4 bei Krostitz stand gestern ein zum Teil bereits abgeerntetes Feld in Flammen. Feuerwehren aus der Gemeinde Krostitz mussten ausrücken. Die Straße Richtung Mocherwitz wurde zeitweise gesperrt. Aufgrund des starken Windes wurde der Brand in Richtung Krensitz getrieben. Die Feuerwehr Eilenburg musste mit ihrer Technik zu Hilfe kommen, um den Brand besser unter Kontrolle zu bekommen.

Von Heike Liesaus