Feldbrand in Sachsen-Anhalt: Rauchschwaden bis nach Leipzig zu sehen

Sandersdorf-Brehna

Die Rauchschwaden eines Feldbrandes nahe Sandersdorf-Brehna in Sachsen-Anhalt waren am Donnerstagnachmittag bis nach Delitzsch und Leipzig zu sehen. Den Flammen kurz hinter der sächsischen Landesgrenze fielen laut Polizei wohl rund drei Hektar eines Getreidefeldes zum Opfer. Wie ein Sprecher sagte, dauerte der Einsatz von etwa 15 bis 17 Uhr an. Eine angrenzende Straße wurde währenddessen gesperrt.

Zum Sachschaden konnte der Sprecher noch keine Angaben machen, ebenso wenig zur Ursache. Ein technischer Defekt könne nicht ausgeschlossen werden, hieß es lediglich.

Von CN