Delitzsch

Die Crodel-Fenster sind wieder da. In einer Ecke der Delitzscher Hospitalkirche warten 13 wunderschöne Bleiglasscheiben nun nur noch auf ihren Einbau.

Und Volker Löffler wartet auf den Kostenvoranschlag dafür. Dem Delitzscher Senior und seiner vor zwei Jahren verstorbenen Frau ist es maßgeblich zu verdanken, dass die Fenster überhaupt wieder in ihrer vollen Pracht zur Verfügung stehen.

Weltberühmte Fenster

Es sind jene Fenster, die vom weltberühmten Charles Crodel gefertigt wurden. Die Bleiglasfenster entstanden 1949/50 und befanden sich gerade mal ein Jahrzehnt in der Hospitalkirche, bevor sie angeblich wegen Vandalismus wieder ausgebaut werden mussten. Ersetzt durch eine schlichte Rechteckverglasung gerieten die wunderschönen Scheiben weitgehend in Vergessenheit, wurden zum Glück aber in einer Kiste bewahrt. Zum 500. Geburtstag der Hospitalkirche 2018 hörten Volker Löffler und seine Frau von diesen Fenstern und beschlossen, sie zurück in die Kirche zu bringen.

Verbaut waren die Scheiben ursprünglich auf der Südseite. „Das ist ungewöhnlich, normalerweise befinden sich solche Fenster im Chorraum gen Osten“, erläutert Volker Löffler. Das ging damals nicht, weil ein Gebäude – es ist längst abgerissen – in den 1950ern das Licht auf der Seite nahm, Crodel wich also notgedrungen auf den Süden aus. Volker Löffler hofft, dass die Fenster nun im Chorraum eingebaut werden können.

Tolles Engagement

Volker Löffler engagierte sich in den vergangenen Jahren nicht nur dafür, dass die Fenster restauriert werden, sondern sorgt sich nun auch weiter um Paten, die diesen Einbau finanziell unterstützen. Allein knapp 1000 Euro hat die Aufarbeitung jeder einzelnen Scheibe gekostet, einige Delitzscher haben sich dafür bereits engagiert. Die Stiftung Hospitalkirche unterstützt ansonsten, an sie kann man sich auch wenden, um weitere finanzielle Unterstützung zu geben. Den Einbau der insgesamt 14 Scheiben – eine ist noch in Privathand – hofft man bald bewerkstelligen zu können.

Wer möchte, der kann sich als Pate eines Fensters beteiligen. Auf den Fenstern sind Szenen wie die Anbetung der Heiligen Drei Könige, Taufe Jesu, Abendmahl und Kreuzigung zu sehen. Die Stiftung kann man über https://www.st-georg-hospital.de/ kontaktieren.

Von Christine Jacob