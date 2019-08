Delitzsch

Von wo aus lässt sich das Delitzscher Schloss am besten erobern? Das war eine der Lektionen, die Mathias Graupner seinen jungen Zuhörern erteilte. Der Museumsmitarbeiter gehörte für diesen Nachmittag zur Ausbilder-Crew des Raubritternachwuchses. Denn das Barockschloss Delitzsch hatte Ferienkinder zu Ritterspielen eingeladen. Da war auf dem Schlosshof auszuprobieren, wie mit der Armbrust geschossen wird oder wie man unter Beschuss mit Kanonenkugeln aus Socken aufs Holz-Pferd kommt. Aber das Spielterrain musste erst mal erobert werden. Und will der Raubritter nicht vorn mit dem Tor ins Barockschloss fallen, wo er die widerständigen Bewohner weckt, schleicht er zur Hintertür. Schließlich hatte da auch jemand extra einen Pfad durch die Brombeeren-Dornenhecke, die den steilen Hang bedeckt, freigeschnitten.

Die Raubritter und ihre Großeltern hangeln sich zum hinteren Eingang. Quelle: Heike Liesaus

Natürlich sorgten die Raubritter-Ausbilder für gewissen Widerstand, bevor sie das Gartentor freigaben. Und die Mädchen und Jungen hangelten sich am Seil nach oben. Ihre großen Begleiter natürlich hinterdrein. Das waren teils Eltern, aber auch Großeltern. So zum Beispiel Eberhard Zimmer aus Bad Düben, der gerade das Enkelkind aus Mainz zu Gast hatte. Veronika Haubner aus Delitzsch war mit dem aus Stuttgart angereisten Nachwuchs da. Was stellten sie sonst mit dem Besuch an? „Das neue Bad Dübener Natursportbad mit der Breitwellenrutsche ist große klasse“, so der Bad Dübener. Die Delitzscherin nannte die Wasserwelt Bitterfeld. In dem Zentrum im ehemaligen Wasserwerk gleich neben dem Großen Goitzsche-See gibt es Technik zu bestaunen und Experimentierplätze für Kinder.

Das Museum im Barockschloss Delitzsch veranstaltet am 6. und 8. August ab 14 bis 16 Uhr Mittelalterspiele für Ferienkinder. Anmeldung unter 03402 67208.

Ferienkinder-Ritterspiele im Garten des Delitzscher Barockschlosses. Quelle: Heike Liesaus

Von Heike Liesaus