Fernseh-Team dreht zu BKD-Sorgen in Delitzsch

Schafft es eine Kleinstadt wie Delitzsch mal ins Fernsehen ist der Grund meist entweder niedlicher Nachwuchs im Tiergarten oder aber etwas, auf das man nicht stolz sein kann. Demnächst werden sich 30 Minuten mdr-Reportage mit Delitzsch befassen. Anlass sind die besorgniserregenden Zustände im einstigen Biomassekraftwerk BKD, wo ein neues Wohnviertel entstehen soll.

Ausstrahlung bei „Exakt – Die Story“

Für „Exakt – Die Story“ war in der vergangenen Woche ein Drehteam in der Stadt unterwegs, filmte mangels Gesprächspartnern Rathaus- und Behördenmauern ab, war unter anderem auch in der LVZ-Lokalredaktion zu Gast. Die TV-Recherchen rund um das einstige BKD auf dem ehemaligen Zuckerfabriksgelände dauern – wie auch die Arbeit der LVZ-Redaktion dazu – natürlich schon weit länger an. Immer deutlicher zeichnet sich durch die teils gemeinsamen Recherchen ein Bild der Zustände ab.

Das Gelände des einstigen BKD unweit des Landratsamtes. Quelle: Wolfgang Sens

Als skandalös bezeichnet diese Zustände der Bürgerverein Sauberes Delitzscher Land in seinem jüngst publizierten offenen Brief an Landrat und Staatsminister. Die Delitzscher Bürger seien schutzlos ausgeliefert gewesen als „beträchtliche Schadstofffrachten“ in die Region gelangten. Der Verein verweist dazu ebenfalls auf „umfangreiches Aktenmaterial“, welches diese „skandalösen“ Zustände beim alltäglichen Anlagenbetrieb zu verstehen helfe.

Auf dem sinkenden Schiff

Bekanntlich türmt sich auf dem Kraftwerksgelände nach wie vor ein gewaltiger Berg aus Schlacke und Asche. Es sind die Rückstände aus dem Betrieb der Anlage, wo Althölzer verbrannt und verstromt worden sind. Abschließend ist die Frage, ob dieser Ascheberg auf dem Gelände schädlich ist oder nicht, zwar nicht offiziell geklärt, jedoch gibt es immer mehr Belege für einen desolaten Anlagenbetrieb speziell in den letzten Jahren und einen mindestens unbedarften Umgang mit Abfällen. Bereits vor vier Jahren, als sich die Werkstore schlossen, sprachen ehemalige Mitarbeiter von „Gefahr in Verzug“, warnten, es müsse schnell und nachhaltig reagiert werden. Einerseits ist die mögliche Schadstoffbelastung der in verschiedenen Bereichen des Geländes lagernden Aschen, Filterstäube und Verbrennungsrückstände problematisch. Andererseits wird immer deutlicher, dass das BKD speziell 2015 wie ein sinkendes Schiff lief. Immer wieder kam es zu Defekten, der Bau offenbarte immer mehr seine marode Substanz, scheinbar meist von der eigentlichen Leitung allein gelassene Mitarbeiter behalfen sich noch mit Notreparaturen und verhinderten vielleicht Schlimmstes. Immer wieder gab es speziell in den letzten Kraftwerksjahren auch Beschwerden der Anwohnerschaft hinsichtlich Lärm- und Schadstoff-Emissionen, sogar die Polizei war vor Ort. Der Bürgerverein fordert in seinem Brief unter anderem Beprobungen, um weiter Licht ins Dunkel zu bringen.

„Exakt – Die Story“ zum Delitzscher Biomassekraftwerk wird voraussichtlich am 20. Januar um 20.45 Uhr im mdr-Fernsehen gezeigt.

