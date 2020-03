Delitzsch

Drei junge Männer sind am Donnerstagabend in der Johannes-R.-Becher-Straße in Delitzsch gewaltsam und lautstark in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus eingedrungen. Was sie dort suchten, sei noch nicht bekannt, meldete die Polizei. Der Inhaber war zum Zeitpunkt der Tat nicht daheim.

Drogen und Waffen

Beim Verlassen des Hauses wurden die drei durch Anwohner beobachtet, die daraufhin die Polizei alarmierten. Kurze Zeit später stellten die Beamten wenige Straßen weiter drei 17 und 18 Jahre alte Männer, auf die die Personenbeschreibung passte. Bei ihrer Durchsuchung fanden die Beamten Betäubungsmittel in handelsüblichen Abpackungen, Bargeld in Szene-typischer Stückelung, einen Schlagring und eine geladene Schreckschusspistole, berichtete die Polizei weiter.

Vorläufig festgenommen

Das Trio – ein Deutscher, ein Syrer und ein Algerier – wurde wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls und Verstoßes gegen das Waffen- sowie das Betäubungsmittelgesetz vorläufig festgenommen.

Von LVZ