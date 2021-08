Feuer in Mehrfamilienhaus in Delitzsch – War es Brandstiftung?

Delitzsch

Zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus kam es am Samstagabend in der Bitterfelder Straße in Delitzsch. In dem Keller des Hauses war ein Feuer ausgebrochen, der Rauch zog schnell durchs Treppenhaus. Die Feuerwehr Delitzsch, die um 19.40 Uhr alarmiert wurde, evakuierte sechs Personen. Einige andere der rund ein Dutzend Mietparteien waren zum Zeitpunkt des Brandes zum Glück nicht vor Ort. Über Verletzungen bei den Mieterinnen und Mietern ist zur Stunde nichts bekannt.

Die genaue Brandursache ist noch unklar. Allerdings besteht der Verdacht auf Brandstiftung. Vor Ort wurde eine verdächtige Person von der Polizei aufgegriffen. Der Mann steht im Verdacht in der jüngeren Vergangenheit bereits andere Feuer wie kleinere Müllbrände verursacht zu haben. Die Polizei hat Zeugen befragt und die Ermittlungen aufgenommen.

Das Haus, ein Mietobjekt der Wohnungsgesellschaft der Stadt Delitzsch (WGD), gilt weiterhin als bewohnbar. Das Feuer war schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht. Die Aufräumarbeiten der Feuerwehr zogen sich noch bis in den späteren Abend.

Von lvz