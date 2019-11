Feuerwehr-“Alarm“ im Krankenhaus Delitzsch

Delitzsch

Etliche Feuerwehrautos vor dem Krankenhaus Delitzsch, Einsatzkräfte gehen mit Atemschutz in das Gebäude, Menschen müssen evakuiert werden – das war zum Glück nur eine Übung. Mit dieser haben am Samstagnachmittag die Feuerwehren Delitzsch und Schenkenberg, das Krankenhaus selbst und Ehrenamtliche vom DRK ihr Zusammenspiel im Ernstfall geprobt, darunter auch die Schnelleinsatzgruppe, die sich bei solchen Einsätzen um Beleuchtung, Stromversorgung, mobile Unterbringung in Sanitätszelten genauso wie um Behandlung und Transport Verletzter oder die Kommunikationen kümmert.

Brand im Patientenzimmer

Das Szenario: In einem Patientenzimmer ist ein Brand ausgebrochen, es gibt etliche Verletzte. Ein Szenario, das hoffentlich nie eintritt, das sich die Rettungskräfte am Samstag aber dennoch vorgenommen haben, weil man in diesen Ehrenämtern leider doch immer wieder den Teufel an die Wand malen muss.

Die Feuerwehr hat im und am Krankenhaus gemeinsam mit den Ehrenamtlichen vom DRK eine Übung durchgeführt Quelle: Janine Gayda

Zirka 90 Minuten dauerte die Übung am Samstag. Regelmäßig trainieren die Feuerwehren und andere Partner mit solchen Übungen ihre Fertigkeiten und ihre Zusammenarbeit. Im vergangenen Jahr wurde sogar ein Bahnunfall nachgestellt.

Von cj