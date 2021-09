Feuerwehr Delitzsch: 400 Einsätze, 16.000 Stunden fürs Gemeinwohl

Delitzsch

Corona ... Die Pandemie hat einigen Dingen in den vergangenen anderthalb Jahren einen Strich durch die Rechnung gemacht. Das betrifft auch die Feuerwehr. So konnte die Gesamtfeuerwehr Delitzsch auch erst jetzt mit der Jahreshauptversammlung Bilanz zum Jahr 2020 ziehen, erst jetzt Beförderungen und Auszeichnungen vornehmen. Doch Corona hat vor allem andere Probleme für die Feuerwehrleute aufgeworfen.

Erstmals fand eine große Jahreshauptversammlung aller sieben Ortswehren und vier Jugendfeuerwehren von Delitzsch statt. Wegen Corona war dies bekanntlich lange Zeit nicht möglich. Die Zahlen im ersten Corona-Jahr 2020 waren beeindruckend, zeigen aber auch Probleme auf:

Viele Einsätze, oft nicht alltäglich

379 Einsätze absolvierte die Feuerwehr. 97 davon waren Brandeinsätze, 193 Technische Hilfeleistungen galt es zu meistern, dieses Stichwort reicht von schweren Unfällen wie dem Ende Februar 2020 bei Brodau, bei dem drei Menschen starben bis zu Türnotöffnungen. Auch 72 Fehlalarmierungen gab es 2020, 53 davon waren Brandmeldeanlagen. Auch nach einem Gewaltverbrechen in der Delitzscher Sandmark mussten Feuerwehrleute ausrücken. 15 769 Stunden für Gemeinwohl leisteten die Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehren der Loberstadt im vergangenen Jahr. Vier Feuerwehrleute verletzten sich in ihrem Ehrenamt.

324 Menschen sind bei den Delitzscher Feuerwehren engagiert. 218 sind 2020 im aktiven Dienst gewesen, 19 davon sind weiblichen Geschlechts. 113 Menschen dieser 218 Aktiven verfügen über eine gültige sogenannte G26-Untersuchung und damit die körperliche Konstitution, den schweren Atemschutz zu tragen. Die vier Jugendfeuerwehren haben 82 Kinder und Jugendliche in ihren Reihen, 16 davon sind weiblichen Geschlechts. In den Alters- und Ehrenabteilungen sind 88 Menschen engagiert, 14 davon weiblichen Geschlechts.

Corona wirbelt alles durcheinander

Corona bedeutete vor allem 2020 auch, dass die Feuerwehren ihre Ausbildungsdienste aus Präventionsgründen aussetzen mussten. „Eine fundierte Ausbildung ist aber das A und O für unser Ehrenamt“, erinnerte Stadtwehrleiter Sebastian Klaus nochmals am Freitagabend. 7152 Ausbildungsstunden konnten 2020 noch geleistet werden. Nur rund 500 Stunden entfielen auf die Landesfeuerwehrschule. 103 Lehrgänge hätte die Feuerwehr Delitzsch 2020 dort gebraucht, 27 bekam sie bewilligt – neun fielen dann coronabedingt aus.

Lange mussten die Feuerwehrleute auch um einen möglichen Schutz vor Corona kämpfen. Ein einziger Corona-Fall in der Feuerwehr kann dazu führen, dass diese Feuerwehr ihre Einsatzbereitschaft abmelden muss. Wenn Personen aus Fahrzeugen oder brennenden Häusern geholt werden müssen, bleibt natürlich keine Zeit für einen Schnelltest. Erst ab Ende April 2021 wurde die Impfung für die Kameradinnen und Kameraden möglich. Inzwischen gibt es in der aktiven Abteilung der Feuerwehr Delitzsch eine Impfquote von 90 Prozent.

Mehr finanzielle Anerkennung

In den vergangenen Monaten hat sich einiges für die Kameradinnen und Kameraden getan. So bekommen die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr in Delitzsch und den Ortsteilen seit 2021 mehr Ausgleich für ihr Ehrenamt und den aktiven Dienst. Fünf Euro pro Einsatz und fünf Euro pro Teilnahme an einem Ausbildungs- beziehungsweise Übungsdienst statt einer Jahrespauschale von unter 200 Euro gibt es für die ehrenamtlich engagierten Feuerwehrleute rückwirkend zum 1. Januar dieses Jahres.

