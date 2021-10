Feuerwehr Delitzsch: Ärger mit Hundedreck vor der Wache

Delitzsch

Unschöne Hinterlassenschaften beschäftigen derzeit die Feuerwehr Delitzsch im Schäfergraben. Immer wieder gibt es dort Hundehaufen – und das direkt vor den Toren. Die Angehörigen der Feuerwehr glauben inzwischen nicht mehr an Zufälle.

Regelmäßig gibt es genau vor der Fahrzeughalle und den Toren große Hundehaufen, vielleicht weil Menschen mit Hund so eine Erweiterung der Gassiwiese auf dem Alten Friedhof vornehmen und ihre Hunde einfach machen lassen, so die Vermutung der Wehrleitung. Fahrzeuge sind beim Ausfahren oder auch der Rückkehr schon durchgerollt durch die Haufen, entsprechend gestaltete sich dann die Geruchskulisse im Depot.

Auch für die Kameradinnen und Kameraden aber ist die Gefahr groß, dass sie eine dieser Tretminen erwischen. „Im schlimmsten Fall laufen wir zum Beispiel bei einer Tragehilfe bei den Bürgern durchs Wohnzimmer“, so der Delitzscher Ortswehrleiter Andreas Pradel.

Sogar auf den Hof vorgewagt

Der Verdacht ist, dass jemand seinen Hund absichtlich sein Geschäft vor der Feuerwache machen lässt – denn auch schon auf dem Hof wurden mehrfach Haufen entdeckt, „mindestens drei in den letzten Monaten“, so Andreas Pradel. In der Vergangenheit gab es auch schon Unmut über vor der Wache abgeladenen Sperrmüll, Falschparken und anderes, was die Arbeit der Feuerwehr behindert.

Blick fürs Gute

In der Feuerwehr will man sich nicht beirren lassen und konzentriert sich trotz der Ärgernisse lieber auf die guten Nachrichten der letzten Zeit. So kann nun für weitere Kameradinnen und Kameraden neue Schutzkleidung beschafft werden, konnten Kameras installiert werden und neue Mitglieder sind ebenfalls dazu gekommen. Aktuell zählt die Stützpunktwehr Delitzsch 59 Mitglieder, davon fünf Frauen.

Von cj