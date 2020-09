Delitzsch

Die Vorfreude ist groß, denn das Geld ist schon mal da. Die Freiwillige Feuerwehr des Delitzscher Ortsteils Benndorf kann sich ein neues Löschfahrzeug (LSF) für circa 340 000 Euro bestellen. Den nötigen Zuwendungsbescheid übergab Nordsachsens Landrat Kai Emanuel (parteilos) an den Ortswehrleiter Jens Robitzsch und Bürgermeister Thorsten Schöne (parteilos), denn die Bestellung des Fahrzeuges läuft über die Stadtverwaltung. Außerdem bringt die Stadt 139 000 Euro an Eigenmitteln auf. Die Zuwendung in Höhe von 201 000 Euro kommt aus der Feuerwehrförderung des Freistaates.

Mehr Wasser im Tank

Das neue Löschgruppenfahrzeug wird voraussichtlich Ende 2021 anrollen. Das LSF 8 wird durch ein LSF 10 ersetzt. Denn diese Fahrzeugklasse soll rund 2500 Liter Löschwasser aufnehmen können. Das ist dreimal so viel, wie das derzeitige LSF tanken kann. „Das ist wichtig, gerade die Waldbrände wie im August bei Beilrode haben gezeigt, wie wichtig es ist, mit den Tanklöschfahrzeugen Wasser heranzuführen“, erklärte Jens Robitzsch. Im Bereich der Ortswehr liegt die Goitzsche-Landschaft, wo Wald- und Vegetationsbrände möglich sind. Auch für mögliche Einsätze auf dem Gelände der Unteroffizierschule des Heeres wären die Benndorfer dann besser gerüstet.

Verjüngung des Fuhrparks

Dank der Investition für Benndorf wird aber auch der Gesamtfahrzeugbestand der Feuerwehren der Loberstadt und ihrer Ortsteile verjüngt. Denn das aktuelle LSF der Benndorfer bleibt im Delitzscher Gebiet. Es soll seinerseits gegen ein älteres Gerät getauscht werden. „Wichtig ist, dass wir die Wehren in Delitzsch als eine gesamte Feuerwehr begreifen“, betonte Thorsten Schöne.

Von Heike Liesaus