Feuerwehr Delitzsch gibt ihre „Oma“ zurück in den Westen

Delitzsch/Monheim

Glänzend aufpoliert, kräftig tuckernd und bestens mobil hat sich die „Oma“ der Feuerwehr Delitzsch präsentiert, als es am Donnerstagabend um ihren Abschied ging. „Oma“ haben die Kameraden hier jenes Fahrzeug getauft, dass sie mit der Wende von der Partnerstadt Monheim geschenkt bekamen und das nun zurück geht an den Rhein.

„Oma“ kam als Geschenk

Im Frühjahr 1990 änderten die Monheimer sogar extra zugunsten ihrer neuen Partnerstadt Delitzsch einen Stadtratsbeschluss, wonach der Magirus mit dem Baujahr 1964 eigentlich nach Polen gehen sollte. Über Jahrzehnte hatte „Oma“ vor allem der 1991 gegründeten Jugendfeuerwehr gute Dienste geleistet, war aber irgendwann einfach doch zu alt und außer Dienst. Als man das Fahrzeug nun verkaufen wollte, fragte man vorher in der westdeutschen Partnerstadt nach und dort war man sofort entflammt.

Anzeige

Die „Oma" der Feuerwehr Delitzsch geht zurück in ihre Heimat Monheim. Die Wehrleiter Andreas Pradel (links) und Torsten Schlender haben neben dem Schlüssel aber auch Geschenke getauscht. Quelle: Christine Jacob

Weitere LVZ+ Artikel

Die Monheimer Feuerwehrkameraden haben nun 30 Jahre später ihr einstiges Geschenk gerne zurückgeholt. „Wir haben eine Affinität zu alter Feuerwehr-Technik“, so Wehrleiter Torsten Schlender. Vor nun schon 40 Jahren war der Magirus damals als Geschenk der Firma Henkel an die Monheimer Feuerwehr gegangen, wo man es nach dem Scheuermittel „Ata“ taufte. So soll die „Oma“ nun in ihrer eigentlichen Heimat auch wieder genannt werden, verrieten die Monheimer.

„Ata“ wird wieder rollen

Das große Ziel ist es, die in Delitzsch bestens gepflegte „Oma Ata“ wieder durch den Tüv und auf die Straße zu bekommen, um das Schmuckstück auch bei Traditionsfahrten zeigen zu können. Ansonsten ist „Oma Ata“ ein repräsentativer Platz im neuen Monheimer Depot, weiterhin beste Pflege, Oldtimer-Verehrung und viel Liebe sicher.

Von Christine Jacob