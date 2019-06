Delitzsch

Ein Einsatz der Feuerwehr Delitzsch kurz vor Pfingsten wird nun Konsequenzen für eine Anwohnerin haben. Ein Paar wurde von den Rettern gebeten, seinen Pkw umzuparken – es gab jedoch Diskussionen mit den Einsatzkräften. Das hat nun Konsequenzen, obwohl eine Klärung schon in Sicht ist. Der Fall belegt einmal mehr, wie schwer es die Einsatzkräfte mit der Parksituation in Delitzsch haben.

Diskussion statt Einsicht

An dem Abend wurden die Feuerwehrleute um 19.30 Uhr zu einer Unterstützung für den Rettungsdienst in Kertitz gerufen. Mit der Drehleiter und einem Löschfahrzeug ( LF) waren die Kameraden rund 30 Minuten lang vor Ort. Nach Beendigung des Einsatzauftrags sollte zunächst die Drehleiter ins Gerätehaus zurückfahren, die Besatzung des LF hatte noch zu tun. Beim Abrücken der Drehleiter wurde der Weg durch ein Auto und ein versetzt auf der Gegenseite abgestelltes zweites Fahrzeug blockiert. Weil der Drehleitermaschinist nicht vorbeikommen konnte, ohne eine Sachbeschädigung zu riskieren, forderte er die Pkw-Halter auf, den Transporter bitte umzuparken.

Delitzscher Kameraden sind sauer

Durch den Anwohner und schließlich hauptsächlich durch seine Frau wurde das nur nach Diskussion widerwillig ausgeführt. Und obwohl klar erkennbar gewesen sein muss, dass sich zu dem Zeitpunkt das Löschfahrzeug noch hinten in der Straße befand, stellte sie das Auto an der alten Stelle ab. Etwa fünf Minuten nach der Drehleiter wollte dann auch das LF abrücken. Als Maschinist und Gruppenführer die Frau baten, den Pkw erneut wegzufahren, diskutierte sie, die Anweisung sei Schikane und meinte zur Besatzung, dass sie ja zeitgleich mit der Drehleiter hätten verschwinden können. Zudem argumentierte man, dass oft genug Möbeltransporter an ihrem Haus vorbeifahren würden, die keine Probleme mit parkenden Autos hätten. Letztlich fuhr der nächstgelegene Nachbar den auf der Gegenseite versetzt parkenden Pkw zurück.

Gerade in den engen Altstadtstraßen wird es mit Löschfahrzeugen und anderen Lkw schwer an den parkenden Autos vorbeizukommen, im Ernstfall zu schwer Quelle: Christine Jacob

Für den Delitzscher Wehrleiter Andreas Pradel ist solches Diskutieren inakzeptabel. „So etwas geht gar nicht, es wäre überhaupt keine Mühe gewesen, das Auto umzuparken“, sagt der Wehrleiter. Nicht nur, dass ein solches Verhalten riskant sei, es sei insgesamt auch demotivierend für seine Kameraden, sich solche Diskussionen gefallen lassen zu müssen. Und genau das wird in diesem Falle nicht geschehen. Es wird ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet, was Bußgeldzahlungen nach sich ziehen wird. Auch Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos) zeigt sich betroffen von dem Vorfall, will aber den „sozialen Frieden“ wahren: „Es ist sicher sinnvoll, alle Beteiligten an einen Tisch zu holen und das in einem Gespräch zu klären“, so das Stadtoberhaupt. Die Familie selbst hat nun kurzfristig und knapp zwei Wochen nach dem Vorfall doch noch das Gespräch gesucht und möchte sich entschuldigen, dazu gibt es am Montag einen Termin. Das Verfahren ist dennoch und unabhängig von diesem klärenden Gespräch eingeleitet.

Der Vorfall ist bislang der traurige Gipfel einer Problematik, die die Feuerwehr in Delitzsch schon seit Langem und bei etlichen Einsätzen überall in der Stadt beschäftigt. Immer wieder behindern parkende Autos die Retter auf ihren Fahrten, und dies – wie in Kertitz zu sehen – eben nicht nur in der engen Altstadt. Seit einiger Zeit verteilt die Feuerwehr daher Flyer zur Aufklärung, die an jene Autos geheftet werden, die Straßen zu eng zuparken. Wer sein Auto abstellt, sollte unter anderem stets auch an eine Restdurchfahrtsbreite von 3,05 Metern denken.

Von Christine Jacob