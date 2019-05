Hohenroda

Die Handwerker sind fleißig, die Grundmauern sind gesetzt und es geht stetig voran, der Gemeinderat vergibt ein Los nach dem anderen von Elektrik bis Dachdeckerarbeiten. Das neue Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr im Schönwölkauer Ortsteil Hohenroda nimmt damit nun endlich Gestalt an. Am Freitag konnte Richtfest gefeiert werden.

Neues Depot mit mehr Platz

Das neue Gebäude nahe der Milchviehanlage am Rande des Dorfes soll Platz für das Tragkraftspritzenfahrzeug und den Mannschaftstransportwagen der Kameraden bieten, zudem einen Schulungsraum, Wehrleiterzimmer, Umkleiden sowie weitere Funktionsräume für die mehr als 30 Aktiven beinhalten. Bis zum Oktober soll der Eingeschosser fertig sein, wenn alles weiter nach Plan läuft. Möglich wird der Bau nur dank Förderung. 360 000 Euro Fördermittel erhält die Gemeinde Schönwölkau zum Neubau des Gerätehauses im Ortsteil Hohenroda. Gerechnet wird mit Gesamtkosten von rund 480 000 Euro.

Hohenroda erlebt Quantensprung

„Das Gerätehaus ist ein wahrer Quantensprung“, erinnert der stellvertretende Wehrleiter Sebastian Schlinger, der sich in den vergangenen Jahren stark in die Planung eingebracht hat. Ein Quantensprung ist das Gerätehaus aber nicht nur wegen seines Neubaucharakters. Fast alles wäre wohl besser gewesen als die bisherige Lösung. In der bislang genutzten kleinen Garage ist ein Anziehen der Einsatzkleidung fast nur dann möglich, wenn das Löschfahrzeug vor die Tür gestellt wird, weil der Platz zwischen Kleiderhaken und Fahrzeug schlicht zu knapp ist. Sanitäreinrichtungen gibt es in der kleinen Garage ebenfalls nicht, die Feuerwehrleute haben sich nach Einsätzen, egal welcher Art, höchstens die Hände im Teich waschen können – das ist so nicht tragbar.

Zur Galerie Am 17. Mai 2019 konnte die Feuerwehr Hohenroda endlich Richtfest für ihr neues Gerätehaus feiern. Über viele Jahre war an dem Bau geplant worden und auch die Suche nach einem Standort sorgte für Konflikte. Nun aber geht es voran.

Am neuen Gerätehaus wird im Grunde bereits seit fünf Jahren gewerkelt. 2014 starteten die ersten Planungen für den Bau. Es war in den vergangenen Jahren aber auch lange nach einem geeigneten Standort für das neue Depot gesucht worden. Teilweise war es zu Streits zwischen Wehr und Gemeindeverwaltung gekommen, weil man sich lange nicht auf einen Standort einigen konnte. Ein schönes, zeitgemäßes Gerätehaus und moderne Technik könnten neue Interessenten für das Ehrenamt locken, hofft man in nun Hohenroda.

Von Christine Jacob