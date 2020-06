Feuerwehr Hohenroda kann noch nicht ins Gerätehaus

Hohenroda

Entgegen erster Verlautbarungen ist der Einzug der Hohenrodaer Feuerwehrleute in ihr neues Gerätehaus doch noch nicht erfolgt. Denn noch immer hapert es an dem Neubau im Schönwölkauer Ortsteil.

Anlage fehlt

Es fehlt die Abgasabsaugung in dem neuen Depot. Für die Anlage mangelt es angeblich an einem Bauteil und es soll Lieferengpässe durch Corona gegeben haben. Ohne die Absaugung aber ist das Gerätehaus nicht nutzbar, daher kann auch der Umzug nicht erfolgen. Eine Mängelliste wurde zudem erstellt, die Begehung mit dem Brandschutzamt steht noch aus. Er hoffe nun, dass Anfang Juli endlich die Einweihung gefeiert werden kann, so Bürgermeister Volker Tiefensee ( CDU) am Donnerstag im Gemeinderat.

Teurer als geplant

Das Projekt ist mit am Ende rund 585 000 Euro Gesamtkosten teurer geworden als ursprünglich geplant. Das Depot sollte nicht mehr als eine halbe Million Euro kosten – die Gemeinde hatte 360 000 Euro Fördermittel erhalten. Bislang nutzen die Hohenrodaer Feuerwehrleute ein „ Gerätehaus“ in Garagengröße, in dem nicht einmal das Umziehen richtig möglich ist.

Von Christine Jacob