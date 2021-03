Feuerwehr bringt Wohnungsbrand im Delitzscher Norden unter Kontrolle

Delitzsch

Rund 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr Delitzsch sind am Samstagnachmittag in den Sonnenwinkelweg ausgerückt. Gegen 16.45 Uhr wurden die Brandbekämpferinnen und Brandbekämpfer über eine mögliche Explosion informiert, die sich als Verpuffung in einer Erdgeschosswohnung im Neubaugebiet herausstellte.

In der betroffenen Wohnung fanden die Einsatzkräfte niemanden vor. Die übrigen Bewohner des Hauses wurden von den Feuerwehrleuten vorsorglich evakuiert. Sie konnten etwa eine Stunde später, nach Beendigung des Einsatzes, wieder in ihrer Wohnungen zurückkehren. Verletzt wurde niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens gab es am Abend noch keine Informationen.

Von anzi