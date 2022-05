Feuerwehr in Hohenroda: Neues Gerätehaus fertig

Hohenroda

Wenn etwas lange währt, wird es am Ende gut, wenn dabei auch manchmal die Geduld auf eine harte Probe gestellt wird. Schaut man nach Hohenroda ans neue Gerätehaus der Feuerwehr, gibt es nach langer Zeit etwas Positives zu berichten.

Am Samstag wurde das langersehnte neue Domizil eingeweiht. Neben den Gemeindewehren haben sich viele Einwohner des Ortes versammelt, um die Einweihung zu verfolgen. Jetzt haben die Kameraden zwei Stellplätze für ihre Fahrzeuge, ordentliche Garderoben für Frauen und Männer und einen Schulungs- und Gruppenraum, der für Weiterbildungen und ebenso von einer neu gegründeten Frauensportgruppe genutzt wird.

Hohenrodas Wehrleiter über die lange Bauzeit

Wehrleiter Sebastian Schlinger lässt in seiner Ansprache die lange Bauzeit Revue passieren. Quelle: Anke Herold

Wehrleiter Sebastian Schlinger erzählte in der Ansprache von dem steinigen Weg und nennt die verschiedenen Etappen, die bis zum heutigen Zeitpunkt bewältigt werden mussten. Kritisch lässt er die lange Bauzeit Revue passieren. Bereits im Jahr 2013 startete eine abenteuerliche Reise. Pläne und Varianten wurden entworfen und wieder verworfen.

2016 begann die Standortsuche. Während die erste Fördermittelbeantragung erfolglos blieb, kam zwei Jahre später endlich die Bewilligung. Im Februar 2019 lässt der Spatenstich das Ziel in greifbare Nähe rücken. Die Vorfreude jedoch verflog recht schnell, denn eine schleppende Vorgehens- und Bauweise verzögerte die Fertigstellung. Zudem kam eine Mängelliste hinzu, nicht alle Mängel konnten beseitigt werden. Gut, dass es die freiwilligen Kameraden der Hohenrodaer Wehr gab, die selbst mit angepackten und damit das ohnehin belastete Budget ein wenig entlasten konnten.

Karten Zinner schwebt dem Wehrleiter entgegen und übergibt ihm den Schlüssel fürs neue Gerätehaus. Quelle: Anke Herold

Schließlich war es so weit, die Feuerwehrmitglieder konnten den neuen Standort im Mai 2021 beziehen und coronabedingt die Einweihung ein Jahr später feiern. Am Wochenende schaute man vor Ort in zufriedene Gesichter. Von allen Seiten übernahm der Wehrleiter Glückwünsche entgegen. Bürgermeister Volker Tiefensee (CDU) und Gemeindewehrleiter Uwe Försterling dankten ebenfalls denen, die letztlich zum Gelingen beitrugen.

Insgesamt 596 000 Euro kostete der Neubau, der mit 360 000 Euro gefördert wurde. Die Schlüsselübergabe an Sebastian Schlinger kam aus 28 Meter Höhe per Fallschirm. Karsten Zinner schwebte dem Wehrleiter entgegen und übergab ihm am Bogen den Schlüssel.

Von Anke Herold