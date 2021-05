Delitzsch

Wegen eines Feuers in einem Wohnhaus in der Laueschen Straße in Delitzsch mussten am frühen Donnerstagnachmittag Kameradinnen und Kameraden der Ortsfeuerwehren aus Delitzsch und Benndorf ausrücken. Gegen 14.20 Uhr wurde der Alarm ausgelöst. Aus bisher ungeklärter Ursache war in einer Zwischendecke des Hauses ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehrleute konnten das Feuer zügig unter Kontrolle bringen. Polizei und Rettungsdienst waren vor Ort. Personen wurden offenbar nicht verletzt.

Von LVZ