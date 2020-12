Delitzsch

Wegen Verdachts auf einen Wohnungsbrand wurde am zweiten Weihnachtsfeiertag um 16.30 Uhr die Feuerwehr in die Delitzscher Nordstraße alarmiert. Weihnachtsdekoration hatte Feuer gefangen, zum Glück schlugen Rauchmelder in der Wohnung rechtzeitig an und das Unglück wurde zeitig genug bemerkt. Nachbarn hatten bereits Löschmaßnahmen ergreifen können.

Von LVZ