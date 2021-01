Delitzsch

Für Aufsehen sorgte am Freitagvormittag ein Feuerwehreinsatz in einem Discounter in der Delitzscher Richard-Wagner-Straße. Kurz vor 10 Uhr wurde die Feuerwehr wegen einer Rauchentwicklung alarmiert. Diese resultierte vermutlich aus einem technischen Defekt an einer Anlage im Markt. Die Lage konnte schnell unter Kontrolle gebracht und der Einsatz wieder beendet werden.

Von lvz