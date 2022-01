Feuerwehren in Delitzsch und Eilenburg im Einsatz

Delitzsch/Eilenburg

Die Eilenburger Feuerwehr unterstützte am Silvestertag gegen 9.15 Uhr in der Ringstraße die Besatzung eines Rettungswagens. Ein Patient musste möglichst schonend zur Trage des Rettungswagens (RTW) transportiert werden.

Polizisten löschen Wiesenbrand in Eilenburg

Der erste Einsatz des neuen Jahres führte die Eilenburger Kameraden am Samstag, 2.44 Uhr, nach Eilenburg Ost. Im Bereich der Dübener Landstraße brannte circa ein Quadratmeter Wiese, welche bereits von Polizeikräften gelöscht werden konnte. Im Bereich Am Regenbogen brannte eine größere Feuerwerksbatterie, welche abgelöscht wurde.

Ihr täglicher Newsletter aus Eilenburg Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Eilenburg direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Am Samstag, 7 Uhr, leisteten die Kameraden dann erneut Tragehilfe. In der Rödgener Straße musste ein Patient nach einer Reanimation zum RTW getragen werden. Alle drei Einsätze dauerten etwa je eine halbe Stunde.

Fehlalarm in Delitzsch

Die Kameradinnen und Kameraden aus Delitzsch mussten am Silvestermorgen kurz nach 7 Uhr wegen einer Brandmeldeanlage in einer Delitzscher Firma ausrücken, vor Ort bestätigte sich das befürchtete Feuer zum Glück nicht. Ebenso glimpflich ging der letzte Einsatz 2021 zu Ende, zu dem die Ortsfeuerwehr Delitzsch um 23 Uhr in die Bitterfelder Straße alarmiert wurde - der befürchtete Gasaustritt bestätigte sich ebenfalls nicht und nach einer knappen halben Stunde konnten die Feuerwehrleute wieder abrücken. 330 Einsätze hat die Ortsfeuerwehr Delitzsch im Jahr 2021 absolviert und bewegt sich damit im Schnitt der vergangenen Jahre.

Ihr täglicher Newsletter aus Delitzsch Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Delitzsch direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Den ersten Einsatz 2022 bildete eine Tragehilfe um 3.30 Uhr. Auch die anderen Ortswehren erlebten ein verhältnismäßig ruhiges Silvester. Mehr als 200 Menschen engagieren sich in Delitzsch und den Ortsteilen im aktiven Dienst der Feuerwehren und leisten tausende Stunden ehrenamtliche Arbeit.

Von pfü/cj