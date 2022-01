Feuerwehrgerätehaus Hohenossig – so sieht es aktuell aus

Krostitz

Spatenstich für das neue Gerätehaus im Krostitzer Ortsteil Hohenossig: Der Kletzener Wehrleiter Stephan Jentzsch und die Vize-Wehrleiter Tom Scheffler und Eik Dorn aus Zschölkau und Hohenossig stachen mit Bürgermeister Oliver Kläring (CDU) und Landrat Kai Emanuel (parteilos) beim symbolischen Auftakt die Schaufeln in die Erde. Das war am 1. November. Jetzt, gut zwei Monate später, sind die Fundamente ausgehoben, brummt ein Bagger auf dem Gelände, werkeln Bauarbeiter, zeichnet sich der Grundriss für das Massivhaus und die Fahrzeughalle ab. 100 Meter entfernt von der B 2 an der Zschölkauer Straße sollen die drei Ortswehren Hohenossig, Zschölkau und Kletzen ab April 2023 unter einem Dach vereint werden.

Rohbau soll bis Februar stehen

Bis Februar soll der Rohbau stehen. „Momentan liegen wir im Plan, alles ist in Ordnung. Das Wetter lässt Bauen zu. Als nächstes wird die Bodenplatte gegossen und dann erfolgt der Rohbau in Massivbauweise. Parallel werden wir die Aufträge für die Gewerke Heizung, Sanitär und Elektro vergeben“, sagt Bürgermeister Oliver Kläring. Aktuell sind in Hohenossig 15, in Zschölkau 15 und in Kletzen 12 Kameraden und Kameradinnen aktiv. Der neue Sozialtrakt mit Werkstatt, Sanitärräumen, Umkleiden sowie Aufenthaltsraum, kleiner Küche und Wehrleiterzimmer entsteht in massiver Bauweise. Die Gerätehalle als Stahlbaukonstruktion. Sie wird einmal Platz für zwei große Fahrzeuge und separat dazu einen Pkw-Standplatz bieten.

Verständnis vorhanden

Nun ist so ein Zusammenschluss, so eine Feuerwehr-WG, ja so eine Sache. Wie klappt es denn mit dem Verständnis? Der Bürgermeister äußert sich zufrieden: Das Verständnis ist da, die Kameraden kennen sich und kommunizieren vernünftig. Ich bin optimistisch, dass die Fusion gelingt.“ Insgesamt wurden die Baukosten auf 1,5 Millionen Euro geschätzt. Ungefähr ein Drittel gibt es vom Land Sachsen. Den großen Teil muss die Gemeinde finanzieren.

Von Frank Pfütze