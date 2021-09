Finanzspritze für Tiergarten Delitzsch

Delitzsch

Große Freude über eine große Finanzspritze für den Tiergarten Delitzsch: Staatsministerin Barbara Klepsch (CDU) besuchte die beliebteste Delitzscher Freizeiteinrichtung am Mittwoch und brachte – im übertragenen Sinne – reichlich Geld mit.

Sachsens Kultur- und Tourismusministerin konnte einen Zuwendungsbescheid in Höhe von 175 744 Euro an Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos) übergeben. Mit dem Zuschuss sollen Einnahmeausfälle, die durch die Corona-Pandemie in den Monaten von Januar bis Mai 2021 entstanden sind, teilweise ausgeglichen werden.

Saskia Stier vom Förderverein, Tiergartenchef Konstantin Ruske, Landtagsabgeordneter Jörg Kiesewetter, Ministerin Barbara Klepsch, OBM Manfred Wilde und Bürgermeister Thorsten Schöne (von links) freuen sich über den Bescheid Quelle: Wolfgang Sens

Das Ministerium unterstützt 19 zoologische Einrichtungen in Sachsen mit rund 2,9 Millionen Euro. Die Stadt Delitzsch hatte sich für die Förderrichtlinie Zoo beworben und Erfolg, in kurzer Zeit erging der Bewilligungsbescheid. „Das Defizit hatte sich im Haushalt drastisch bemerkbar gemacht“, so Manfred Wilde zu den Verlusten durch Corona. „Auch wenn jetzt wieder Besucherinnen und Besucher kommen, bleiben die großen Defizite aus den vielen Monaten der Einschränkungen“, so Ministerin Barbara Klepsch.

Menschen strömen gerne in den Tiergarten

Trotz oder auch gerade wegen der langen Schließung in der Folge der Corona-Pandemie steht der Tiergarten Delitzsch in der Besuchergunst gut da, bleibt er die beliebteste Freizeiteinrichtung der Stadt. Im August konnten erstmals in der Tiergarten-Geschichte innerhalb eines Monats mehr als 13 000 Besucher begrüßt werden. Das gab es so noch nie. Damit wurde ein erst kurz zuvor eingestellter Rekord gleich wieder gebrochen: Im Juli besuchten 12 840 Menschen Gäste den Tiergarten.

Ihr täglicher Newsletter aus Delitzsch Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Delitzsch direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die dritthöchste Besucherzahl in der Historie der beliebtesten Delitzscher Freizeiteinrichtung war im Mai 2020 mit 11 722 erreicht worden, als der Tiergarten nach dem ersten Corona-Lockdown wieder geöffnet hatte. Im vergangenen Jahr waren insgesamt fast 76 000 Menschen zu Gast, 2021 scheinen derartige Zahlen auch möglich. Im Jahr 2019 gab es mit 84 735 Gästen die bislang höchste Besuchszahl.

Von Christine Jacob