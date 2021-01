Flämisches Gemälde kehrt nach Delitzsch zurück

Delitzsch

Die „Flusslandschaft mit Reitern“ ist ins Museum im Delitzscher Barockschloss zurückgekehrt. Museumsleiter Jürgen Geisler und Restaurator Jürgen Hampp konnten es gemeinsam über die Kommode im herzoglichen Audienzzimmer in der Beletage, dem Hauptgeschoss mit den schönen Gemächern, hängen. Das Bild ist eines der wenigen flämischen Werke im Bestand des Delitzscher Museums. Die „Flusslandschaft mit Reitern“ schuf Lambert de Hondt um 1640/1660 wahrscheinlich in Mecheln, einer Stadt in der Provinz Antwerpen.

Namhafter Künstler

Das circa 120 mal 90 Zentimeter große Gemälde zeigt eine fürstliche Gesellschaft, die durchs frühsommerliche Land reitet und gerade einen sonnenbeschienenen Hügel überquert. Experten sehen in de Hondts Landschaftsdarstellungen die Nähe zum Werk Jan Brueghels des Jüngeren. De Hondt ist bekannt für seine Reitauszüge und Schlachtszenen. Aber damals entstanden solche Werke auch in kollegialer Zusammenarbeit: De Hondt schuf die für ihn typischen Ideallandschaften, der Genremaler Willem van Herp setzte die Reiter ein. Aufgrund der Qualität zählt de Hondt zu den namhaften Künstlern seiner Zeit, auch wenn er nicht den Rang eines Rembrandt, Rubens oder Vermeer einnimmt.

Museumsverein hilft

Nun hatten die Restauratoren Antje Hake und Jürgen Hampp aus Leipzig das Bild zwei Jahre lang in Arbeit. Rahmen und Gemälde wiesen erhebliche Beschädigungen und Fehlstellen auf. Die Restaurierung förderte die Sächsische Landesstelle für Museumswesen an den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden zu 80 Prozent und somit mit rund 21 200 Euro. Die 20 Prozent Eigenmittel in Höhe von 5300 Euro steuerte der Delitzscher Museums- und Heimatverein aus seinem Spendenfonds bei.

Im Museum Barockschloss Delitzsch warten noch einige Objekte auf eine Restaurierung. Und der Verein sammelt weiter Spenden. Infos auf www.barockschloss-delitzsch.com unter Museum/Verein.

Von Heike Liesaus