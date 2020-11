Fleisch vom Bauern nebenan: So setzt Gut Noitzsch auf Nachhaltigkeit

Noitzsch

Wenn Landwirt Rudolf Bischoff seinen Rindern in der Muldeaue bei Hohenprießnitz einen Besuch abstattet, kommen sie ihm schon von weitem entgegen. Einige lassen sich dann auch von ihm anfassen und genießen die Streicheleinheiten. Der 68-Jährige betreibt mit seiner Familie neben dem Landwirtschaftsbetrieb Gut Noitzsch auch Bischoffs Hofladen im Krostitzer Ortsteil Kupsal. „Wir machen alles selbst. Vom Ausmisten der Schweine und Rinder bis zum Futtermachen und Füttern. Alles, was wir produzieren, wird in unserer eigenen Schlachterei verarbeitet und im Hofladen angeboten“, so Bischoff.

Auszeichnungen für Produkte

Juniorchef Thomas Bischoff füttert jeden Tag das Rot- und Damwild auf dem Gut Noitzsch. Quelle: Steffen Brost

Mit Erfolg. Denn die Produkte aus dem Familienbetrieb haben mittlerweile bundesweit Dutzende Auszeichnungen und Medaillen gewonnen. Die Chronik des Hofes geht bis 1634 zurück. Im Jahre 1995 nutzte Rudolf Bischoff die Möglichkeit, den damaligen volkseigenen Landwirtschaftsbetrieb in Noitzsch zu übernehmen. Der Hofladen kam 2001 dazu. Heute stehen im Unternehmen acht Mitarbeiter in Lohn und Brot und kümmern sich täglich um Schweine, Rinder, Gänse und Enten. Seit 2001 gibt es auch frisches Wild. In einem riesigen Gehege gegenüber vom Gut lebt jede Menge Rot- und Damwild.

Ausreichend Platz für die Tiere

„Die nachhaltige Landwirtschaft sehen wir als Kernpunkt unserer Arbeit. Somit können wir für jedes Tier ein artgerechtes und respektvolles Leben auf unserem Hof garantieren. Unsere Stallungen und Unterstände bieten ausreichend Raum für die eingestellten Herden und jede Menge Freilauf. Unseren Rindern, Schweinen, Schafen und Hühnern ermöglichen wir die Unterbringung auf stets frischem Stroh oder Einstreu. Spaltenböden sucht man in unseren Ställen vergebens. Bei uns muss der Landwirt nämlich noch selber ausmisten“, sagte Junior-Chef Thomas Bischoff.

Produkte gibt’s im eigenen Hofladen

Im Hofladen versorgen Stefanie (links) und Heidrun Bischoff jeden Freitag von Oktober bis Ostern die Kundschaft mit regionalen Fleisch- und Wildspezialitäten vom eigenen Gut. Quelle: Steffen Brost

Im Hofladen stehen jeden Freitag Heidrun Bischoff und Schwiegertochter Stefanie hinter der Theke. Auch hier setzen die Bischoffs auf die Philosophie „Klasse statt Masse“. Deswegen ist das Geschäft nur von Oktober bis Ostern für die Kunden geöffnet. Und die kommen in Massen aus der Großregion Leipzig und nehmen dafür auch einige Wartezeit in Kauf.

Pflanzenschutzmittel auf Sparflamme

„Unser Verhältnis zum Kunden wird durch Offenheit und Transparenz gelebt. Deswegen müssen wir in Zeiten, in denen Bio-Produkte und Bio-Landwirtschaft in aller Munde sind, sagen, dass wir unsere Qualitätstiere nicht mit dem Bio-Siegel auszeichnen können. Wir verzichten auf unseren Äckern bewusst nicht auf modernen Pflanzenschutz, achten jedoch mit vollster Sorgfalt darauf, dessen Einsatz auf ein Minimum zu beschränken. Landwirtschaftliche Fachkenntnis, eine gut überlegte Fruchtfolge und gewissenhaftes Arbeiten tragen dazu bei, dass wir Chemikalien nur sparsam einsetzen müssen“, erklärt Bischoff.

Schulprojekt „Lernort Natur“

Der Senior-Chef engagiert sich auch für den Nachwuchs. Und so unterstützt er mit zahlreichen anderen Partnern jedes Jahr in der Noitzscher Heide für Grundschüler das Schulprojekt „Lernort Natur“. Viele Kindertagesstätten und Schulen kommen im Rahmen von Exkursionen regelmäßig auf das Gut Noitzsch und erfahren alles rund um Landwirtschaft, Tiere und Job. „Wir zeigen den Kindern wie Landwirtschaft funktioniert und wie das Schnitzel auf den Tisch kommt. Denn viele haben keinen Bezug zur Landwirtschaft. Deswegen geben wir gern einen Einblick in diese Sparte“, weiß Bischoff.

Bienenweide auf Golfplatz

Ein neues Projekt feierte in diesem Jahr Premiere. In Zusammenarbeit mit dem Golf-Club Dübener Heide zwischen Hohenprießnitz und Noitzsch entstand auf einem rund zwei Hektar großen Bereich eine Bienenweide mit drei Bienenvölker. Jetzt wurde das erste Mal geerntet und der Golf-Club bekam die ersten Gläser frischen Bienenhonig aus Nordsachsen.

Von Steffen Brost